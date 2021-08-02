«Просто оказался в нужном месте»: строитель из Волгограда вышел за продуктами и задержал педофила и убийцу

Задержание попало на камеры видеонаблюдения в супермаркете.

Жители Волгограда смогли, наконец, выдохнуть – 31 июля в городе закончились поиски опасного рецидивиста, который после изнасилования школьницы 10 дней гулял на свободе. Люди жили в страхе, потому что он в любой момент мог повторить свое преступление снова. Все эти дни волгоградцы делились в соцсетях фотографией убийцы и педофила, а полиция ходила по районам и показывала людям фоторобот преступника. И сработало! Скрутили 35-летнего Дмитрия Соболева не оперативники, а обычные люди. Покупатели и сотрудники небольшого «Магнита» в Советском районе города. Узнал Соболева простой строитель Валерий Антонов. Он и бросился задерживать рецидивиста, даже не подумав о том, что возможно, рискует жизнью.

Я ПОНИМАЛ, ЧТО ЭТО ОПАСНО

Героев уже пообещал наградить Главк. А мы дозвонились до Валерия, чтобы узнать о его поступке из первых уст. Мужчина рассказал, что знал о преступлении, в котором подозревают Соболева, и не из интернета, а потому, что его по этому делу вызывали в Следственный комитет. Оказывается, с преступником Антонов был знаком раньше. Валерий занимается строительством и нанял Соболева подсобным рабочим. Рецидивист трудился на стройке с февраля по июнь. На работе Дмитрий проявлял себя обычно, но был непрост в общении.

- Когда у человека интеллект ниже среднего, с ним трудно общаться, нет общих тем для разговора, тяжело находиться в одной комнате, вот и вся сложность, - рассказал «КП-Волгоград» Валерий Антонов.

Мужчина сразу узнал своего бывшего коллегу, когда Соболев вышел из своего заточения за алкоголем. По крайней мере, поймали его возле полок со спиртным. У Валерия промелькнула мысль, что преступник может быть вооружен, но об этом он беспокоился меньше всего.

- Опасение было, но задача стояла, нужно было воспользоваться возможностью, - скромно ответил герой.

ДОМА СКАЗАЛИ - МОЛОДЕЦ

На ролике с камер из супермаркета видно, как Валерий и еще один мужчина удерживают Соболева, который пытается сопротивляться. Одной рукой Валерий Антонов схватил за шею рецидивиста, второй – пытался позвонить в полицию. Сотрудник магазина подошел спросить, в чем дело, и через несколько секунд разъяснений также помог скрутить разыскиваемого и отвести в подсобку до приезда полиции.

Свой поступок Валерий Антонов называет удачным стечением обстоятельств: «Оказался в нужное время в нужном месте». Говорит, что славы не хочет, и рассказывал об этом случае не очень охотно. Но признался, что дома семья его похвалила. Сказали, «молодец», скромно рассказывает Валерий.

В своем инстаграме мужчина рассказывает своим подписчикам все что угодно, только о своем достойном поступке решил промолчать.

В Следкоме «Комсомолке» сообщили, что задержанный уже признался в нападении на 14-летнюю девочку и уже дал показания. В ближайшее время Дмитрию Соболеву изберут меру пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, Дмитрий Соболев в 2020 году вышел на свободу, отсидев за жестокое убийство: он забил кирпичом свою бывшую девушку. 9 лет тюрьмы его не исправили: через год, 21 июля 2021 года он изнасиловал 14-летнюю девочку в Кировском районе Волгограда. Подкараулил у автомойки, затащил в камыши. После этого по вечерам родители боялись отпускать подростков из дома.

Соболев уже во всем признался следователям. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

Убийство женщины – не первое преступление Соболева, до этого его судили за изнасилование и грабеж. «Как таких вообще на свободу выпускают, недоумевают волгоградцы.

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