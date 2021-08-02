Дополнительный выходной могут дать волгоградцам за прививку от ковида

Сделать прививку должна будет большая часть коллектива. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В связи с тем, что все больше учреждений, торговых сетей, предприятий общепита, ЖКХ и прочих сфер Волгограда хотят получить статус свободной от ковида зоны, управление Роспотребнадзора по Волгоградской области 2 августа дало разъяснения по организации вакцинации в коллективах и порядку учета в них процента получивших прививку от коронавируса. Мотивировать сотрудников предлагают дополнительным выходным днем, а также более продолжительным отпуском. Правда, пойдут ли на это работодатели, пока не ясно. Хотя власти региона уже не раз заявляли, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в Волгограде, предприятиям и организациям грозит приостановка деятельности.

- Исходя из положений статей 8, 22, 41 Трудового кодекса Российской Федерации повышенные или дополнительные гарантии и компенсации, в том числе по предоставлению дополнительного времени отдыха работникам, проходящим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, - отмечают в Роспотребнадзоре.

Так, предприятиям рекомендуют давать согласившимся на вакцинацию от ковида работникам дополнительные выходные с сохранением заработной платы и возможностью присоединить их к очередному отпуску.

Обязательную вакцинацию от коронавируса в Волгоградской области ввели для так называемых групп риска – сотрудников, которые контактируют с большим количеством людей. В случае отказа от прививки без уважительных причин (нет медотвода) их должны отстранить от работы на период эпидемиологического неблагополучия.

В целом компании и организации должны обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% – сюда входят не только сделавшие прививку, но и переболевшие коронавирусом в течение последних полугода. Оставшиеся 20% могут составлять отказники, имеющие противопоказания, а также находящиеся в отпуске за свой счет, по беременности и родам, по уходу за ребенком, в длительной командировке, на обучении.

Напомним, в группу риска в Волгоградской области внесли сотрудников сферы услуг, общепита, образования, культуры, транспорта и других. Согласно постановлению главного санитарного врача Волгоградской области Ольги Зубаревой, первую прививку работники должны сделать до конца лета.