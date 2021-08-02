Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 2 августа: страшные рекорды заболеваемости продолжаются

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области ситуация с заболеваемостью коронавирусом никак не начнет идти на спад. Наоборот ежедневно заражается все большее число людей и обновляются максимальные цифры по новым случаям ковида. сегодня, 2 августа, в регионе очередной рекорд за всю пандемию – заболел 321 житель Волгоградской области, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. За все время распространения COVID-19 заболели 71 886 волгоградцев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 2 августа 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Сохраняются высокие цифры по смертности от коронавируса. Ежедневно в Волгоградской области фиксируется 13 или 14 летальных исходов. Сегодня жертвами вируса стали 14 пациентов. Всего от COVID-19 скончались 1 845 волгоградцев.

Статистика портала "Яндекс.Коронавирус"

В регионе резко снизилось число выздоравливающих от ковида пациентов. За последние дни выписка составляла около трехсот человек в сутки. 2 августа завершил лечение с выздоровлением 201 волгоградец. За всю пандемию справились с болезнью 63 953 жителя области.