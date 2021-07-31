Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 31 июля: антирекорд по заболевшим обновляется третий день

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 31 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области ситуация с коронавирусом пока не может стабилизироваться. Ежедневно прирост заболевших становится больше. Третьи сутки обновляется максимум по числу новых выявленных случаев. 31 июля в регионе снова рекорд – COVID-19 подтвердился у 322 человек, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Сегодня регион занимает 16-е место в стране по суточному приросту заболевших. За все время пандемии ковид подхватили 71 248 волгоградцев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 31 июля 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

В регионе сохраняется высокая смертность от осложнений коронавируса. 31 июля зафиксировали 14 летальных исходов. За всю пандемию скончались 1 818 волгоградцев.

Более трехсот человек за последние сутки завершили борьбу с ковидом с выздоровлением. Из инфекционных госпиталей и с домашних больничных выписались 305 волгоградцев. С марта прошлого года от COVID-19 вылечились 63 478 жителя Волгоградской области.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе продолжают действовать карантинные ограничения. Однако по постановлению губернатора сегодня вступили в силу некоторые послабления. Теперь волгоградцы смогут посещать спортивные мероприятия, которые проводятся на стадионах на открытом воздухе. Но прежде арены должны получить паспорт иммунизации и стать «зоной свободной от COVID-19», а пускать на трибуны будут тех болельщиков, кто вакцинировался от коронавируса или переболел в течение полугода.