На трассе под Волгоградом лихач на Opel насмерть сбил трех мужчин

На месте аварии работают полицейские. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Три человека погибли и два пострадали в результате жуткой аварии на трассе в Городищенской районе Волгоградской области днем 30 июля.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД региону, ДТП произошло в 14:20 часов на 922 километре трассы «Каспий». Незадолго до столкновения на участке дороги из-за поломки остановился манипулятор. Через некоторое время на помощь подъехал другой «КамАЗ». Оба водителя и пассажир вышли на улицу и стояли на проезжей части за транспортом.

В этот момент по магистрали мчалась иномарка. Автомобилист то ли не смотрел на дорогу, то ли потерял управление и на полной скорости врезался в манипулятор.

- Как установлено, трое мужчин находились на проезжей части позади транспортных средств, когда на них совершил наезд автомобиль «Опель», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

К сожалению, все трое погибли на месте от полученных травм. Пострадал и сам водитель «Опеля» - 38-летний мужчина. Виновника аварии и его пассажира госпитализировали, за их жизни борются врачи.

- На месте работают экипажи ГИБДД, следственно-оперативная группа районного отдела полиции, - добавили в областном Главке.