Сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» оказали помощь воспитанникам «Волжского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

Фото: Ирина СИМОНОВА

Поездка в социальное учреждение стала вторым этапом благотворительного забега, организованного коллективом Гремячинского горно-обогатительного комбината в рамках «20 добрых дел «ЕвроХима» - программы, реализуемой на предприятиях российского предпринимателя Андрея Мельниченко в честь 20-летия «ЕвроХима».

На средства, которые удалось собрать участникам и гостям благотворительного марафона, а это порядка 40 тысяч рублей, было куплено то, в чем испытывает потребность «Волжский центр помощи детям»: спортивный инвентарь, игрушки, а также оборудование для микроавтобуса, перевозящего детей.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Поддержать ребят, оказавшимся без попечения родителей приехал исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Ирина Шарипова и другие сотрудники Гремячинского ГОКа и «ЕвроХим-ВолгаСервиса».

Представители «ЕвроХим-ВлгаКалия» и ОНФ в Волгоградской области познакомились и подружились с ребятами, а также вручили им подарки. Не обошлось и без спорта: воспитанники сыграли партию в настольный хоккей, а исполнительный директор лично погонял мяч с ребятами. Вкусные угощения, предоставленные «ЕвроХим-ВолгаСервисом» тоже пришлись кстати, ведь какой ребенок не любит сладкое?

Возможно, кто-то из воспитанников в будущем захочет работать на Гремячинском горно-обогатительном комбинате, поэтому сотрудники ГОКа, воспользовавшись случаем, рассказали детям о своей работе на строительстве одного из самых передовых предприятий региона и России.

Разумеется, при организации поездки были соблюдены все правила противоэпидемической безопасности – в детское учреждение отправились сотрудники, получившие оба компонента антиковидной вакцины и снабженные защитными масками.

Фото: Ирина СИМОНОВА

«Поездка в центр помощи детям для всех нас это одно из самых волнующих и трогательных событий. Мы благодарны руководителю исполкома ОНФ в Волгоградской области Ирине Шариповой за успешное взаимодействие с «ЕвроХим-ВолгаКалием». На протяжении уже многих лет в рамках движения #Мывместе мы осуществили не одно доброе дело», - отметил исполнительный директор Гремячинского ГОКа Евгений Сахаров.