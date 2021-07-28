Движение по мосту Волжской ГЭС откроют до 1 сентября

Фото: Ирина СИМОНОВА

Третий год автомобилисты вынуждены терять время в пробках на мосту Волжской ГЭС, где идет капитальный ремонт. Но уже вскоре проехать по плотине между Волгоградом и Волжским можно будет без помех. На выездном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что обновление одной из главных транспортных артерий региона идет с опережением графика. Движение через ГЭС откроют в полном объеме до 1 сентября, после подрядчик продолжит работы внутри мостового перехода.

- Без введения реверсивного движения мы бы только к концу года смогли полностью открыть мост для автотранспорта. Я благодарю всех жителей Волгоградской области за терпение. Другого пути не было, - подчеркнул глава региона.

Обновление мостового перехода на Волжской ГЭС разбили на три этапа. В этом году подрядчик вышел на финальный отрезок, охватывающий более 7 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Сначала работы шли в подмостовом пространстве, рабочие укрепили пролеты и внутренние конструкции. Затем обновили дорожное покрытие на первом 442-метровом участке, расположенном ближе к Волгограду. Сейчас работы идут на втором и последнем участке протяженностью 442 метра. Пока там укладывают слой гидроизоляции, после уложат два слоя асфальтобетона и уберут реверсивное движение.

Фото: Ирина СИМОНОВА

- Практически законченный ремонт мостового комплекса на Волжской ГЭС – еще один конкретный серьезный результат мероприятий нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это не количественный набор цифр и показателей на бумаге, а ощутимое развитие, - считает председатель парламентской комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олег Савченко.

При этом обошелся ремонт дорожного объекта, который не обновлялся более полувека, в солидную сумму - более 950 миллионов рублей. Все это время за ходом работ пристально следят жители Волжского и Волгограда, руководство региона, надзорные органы. После объект будет на гарантии у подрядчика в течение 5 лет.

- Да, автомобилисты временами были недовольны, пришлось постоять в пробках, - отмечает Олег Савченко. - Но в конечном итоге все понимают, проведенный большой ремонт теперь качественно изменит повседневную жизнь людей, которые пользуются дорогой через ГЭС.