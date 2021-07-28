Цифра на страже чистоты: «Ростелеком» на Юге предлагает умное решение для мониторинга сбора и вывоза мусора

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

Она обеспечивает контроль сбора и вывоза мусора, а также следит за состоянием и эффективностью использования самих площадок.

Сервис «Мониторинг ТКО» включает установленные на мусорных площадках камеры видеонаблюдения, которые с помощью нейросетей по заданному заказчиком сценарию выявляют те или иные нарушения и передают информацию непосредственно на монитор диспетчеру. Решение может выполнять различные задачи, например, проверять наполняемость контейнеров и график вывоза или фиксировать некорректное складирование отходов, записывая видео конкретных нарушителей людей и номера их транспортных средств.

«Забота об экологии является важной составляющей систем умных городов и цифровых регионов. Тем более, что для нашей компании — это приоритетное направление деятельности, которое мы активно развиваем. Наши решения позволяют полностью автоматизировать работу как региональных операторов по утилизации отходов, так и управляющих компаний. При этом они построены на облачных технологиях и не требуют существенных капитальных вложений», — отметил Сергей Мордасов, вице-президент — директор южного макрорегиона «Ростелекома».

Пилотные проекты уже реализованы в ряде городов на Юге. Один из них – в городе Зверево Ростовской области. Установленные на мусорных площадках IP-камеры распознают с помощью заданных параметров работу коммунальщиков и направляют фото- и видеоотчеты о вывозе мусора в технические службы города.

«По итогам пилотной эксплуатации системы мониторинга мы оценили ее работу и увидели значительный экономический эффект, а также качественное повышение уровня сервиса на территориях. Уверен, что такое решение поможет управляющим компаниям и муниципалитетам навести порядок на мусорных площадках», — отметил Сергей Орлов, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

Пользователю сервиса «Мониторинг ТКО» через личный кабинет доступна информация и статус по каждой из подключенных к системе площадок. Заданный алгоритм формирует статистику нарушений за любой обозначенный период времени, а точная видеофиксация произошедших инцидентов может быть передана в региональные правоохранительные органы для поиска и наказания нарушителей.

В конце прошлого года «Ростелеком» приобрел лидирующего в России разработчика и интегратора информационных систем в сфере обращения с отходами и экологией – компанию «Большая тройка», продукты которой используют 60 регионов России. Наработки этой компании, а также собственные решения «Ростелекома» в области видеоаналитики и видеонаблюдения легли в основу сервиса «Мониторинг ТКО».

Получить подробную информацию об этом и других решениях «Ростелекома» для государственных организаций и бизнеса можно на официальном сайте компании или по телефону 8 800 200 3000

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