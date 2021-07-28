Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 28 июля: 317 заболевших и 13 умерших

Актуальная информация о коронавирусе на 28 июля. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области сложилась непростая эпидемиологическая ситуация из-за распространения коронавируса. Все больше жителей региона заражаются COVID-19. Сегодня, 28 июля, суточный прирост составил 0,6% - 317 человек, а в целом за год вирус обнаружили у 70 288 волгоградцев. Накануне Роспотребнадзор ввел принудительную вакцинацию для представителей многих профессий: педагогов и учителей, таксистов, работников общепитов и студентов. В надзорном ведомстве отметили, что число заболевших растет из-за игнорирования антиковидных мер. При этом коронавирус стал агрессивнее: теперь все чаще заболевают люди молодого возраста – до 40 лет. Причем здоровые, без хронических болезней. Сейчас на ИВЛ находится 20-летняя волгоградка, за жизнь которой борются врачи. Людей просят иммунизироваться – это единственный способ не попасть на больничную койку. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 28 июля 2021 года.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Отметим, что сегодня ковид выявили в 85 региона России. Всего же за сутки заразились 22 420 человек. Волгоградская область по приросту занимает 17-е место по стране.

Фото: стопкоронавирус.рф.

- Также за сутки зафиксировано 798 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 156 178 человек. 13 случаев – в Волгоградской области, - сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За период пандемии от ковида умерли 1777 волгогардцев. Так, накануне, оперштаб рассказал про 33-летнего мужчину, который не смог справиться с инфекцией. Добавим, что согласно новому постановлению Роспотребнадзора, первый этап обязательной вакцинации нужно пройти до 30 августа, а второй – до 30 сентября. Без прививок людей могут отстранить от работы, а студентов – от учебы.