В ВолгГТУ может появиться базовая кафедра «ЕвроХим-ВолгаКалия»

Фото: Ирина СИМОНОВА

На сегодняшний день Гремячинский ГОК регулярно вводит в действие новые объекты, поэтому комбинат заинтересован в приходе молодых квалифицированных и талантливых работников. Для обеспечения подбора кадров на свое предприятие, для подготовки, переподготовки, повышения квалификации ведутся активные переговоры с Волгоградским государственным техническим университетом.

Напомним, что в мае текущего года представители ВолгГТУ при содействии отдела образования администрации Котельниковского района и градообразующего предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалия» провели профориентационную встречу с учащейся молодежью города Котельниково. И вот, для налаживания взаимодействия исполнительный директор Гремячинского горно-обогатительного комбината Евгений Сахаров с ответным визитом посетил ведущий вуз Волгоградской области.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Руководитель опорного университета представил презентацию для делегатов «ЕвроХим-ВолгаКалия» о богатой истории вуза и о перспективах обучения, предоставляемого ВолгГТУ. Но, как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому ректор университета Александр Навроцкий пригласил руководство комбината на небольшую экскурсию по учебному заведению.

Во время визита были высказаны предложения от университета о ключевых направлениях взаимодействия с компанией. Это возможная организация целевого приема, базовой кафедры в университете или на территории предприятия, специализированной лаборатории в университет для решения образовательных или научно-исследовательских задач комбината, совместная реализация программ дополнительного профессионального образования и переподготовки персонала.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Встреча была хоть и краткой, но весьма насыщенной и позитивной, и у договаривающихся сторон осталась глубокая уверенность в продолжении дальнейшего плодотворного сотрудничества.