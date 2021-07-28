«Стрелял по детям и собакам»: на юге Волгограда соседи поругались из-за стаи бродячих животных

Зоозащитники вступились за бездомных собак и детей. Фото: скрин с видео Марии Колесниковой.

Средь бела дня 27 июля в одном из жилых дворов Кировского района Волгограда неадекватный мужчина устроил разборки с местными жителями из-за стаи бездомных собак. Зоозащитники, ставшие участниками конфликта, заявили, что волгоградец открыл стрельбу по животным и игравшим с ними детям. Полиция проводит проверку.

«ОТКРЫЛ СТРЕЛЬБУ ПО ДЕТЯМ И СОБАКАМ»

Неприязнь к бездомным животным один из жителей многоэтажки по Одоевского не скрывал и раньше. На своры бродячих псов каждый реагирует по-своему. Вот и на этих собак нашелся свой догхантер.

- На протяжении года один из соседей терроризирует собак нашего двора. Собаки жили раньше во дворе, но каждый раз с ними происходили разные события: отравления, избиения, вывоз в отлов, вывозили даже в конец Красноармейского района, но всякий раз я их откачивала, находила, лечила, - рассказала Мария.

Дошло до того, что собак пришлось забирать домой. Волонтер выводила подопечных на прогулку, к ней присоединялись местные детишки. Накануне ребятня, как обычно, веселилась с питомцами, когда пришел неадекватный сосед.

- Мужчина из соседнего подъезда открыл стрельбу по детям и собакам! – заявила Мария Колесникова.

- Дети гуляли мирно во дворе, рядом с ними сидели дворовые собаки, ничего не предвещало беды. Внезапно началась стрельба, дети бросились врассыпную, а вот девочка с ДЦП даже не смогла убежать и спрятаться. Она только кричала «в меня стреляют, в меня стреляют», - описала ужасную ситуацию владелец приюта для животных «Хвостатый дом» Яна Водолажская. - Собаки серьезно не пострадали, дети живы.

Но пострадала Мария, которая бросилась на защиту детей и собак. Девушка до сих пор в шоке от случившегося.

- Живодер накинулся на неё с кулаками, воспользовавшись тем, что она девушка. Осознание и испуг пришёл позже. Сейчас она написала заявление в полицию, родители детей также обратятся в полицию, - уточнила Яна Водолажская.

Волгоградские волонтеры боятся, что мужчину никак не накажут.

- Заявление написано. Я прошу подержать нас в этот момент. Если сейчас нам придёт отказ в возбуждении уголовного дела, то нам нужна будет помощь. Я не хочу это так оставлять, я хочу, чтобы он был наказан. Вчера собаки, а сегодня уже дети, - возмущена Мария.

ОФИЦИАЛЬНО

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области прокомментировали случившееся. Сейчас в полиции находится заявление от Марии Колесниковой, по которому проводится проверка.

- Волгоградка, находясь дома услышала шум во дворе, вышла, увидела своего соседа с предметом, похожим на пистолет. У них возник словесный конфликт, после чего она обратилась с заявлением. На место выезжал участковый уполномоченный полиции. Раненых, мертвых собак не обнаружено. По месту жительства сосед не обнаружен. Заявление зарегистрировано, проводится проверка. Других заявлений не поступало, - уточнили в областном Главке.