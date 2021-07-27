Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 27 июля: 15 умерших, обязательную вакцинацию вводят для многих профессий

За сутки в больницы с пневмонией попадает больше 400 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

О том, что ситуация с коронавирусом в регионе непростая, понимают все, глядя на цифры ежедневного прироста заболевших: 27 июля ковид подтвердился еще у 315 жителей Волгоградской области, среди них 84 ребенка. Скончались от коронавируса за сутки еще 15 волгоградцев. Власти принимают всевозможные попытки, чтобы не допустить катастрофы: постоянно увеличивают коечный фонд (вчера решили его расширить до 6000 тысяч мест), вводят новые и новые ограничения. Помимо того, что волгоградцам запретили ходить на футбол и в ночные клубы, Роспотребнадзор решил расширить перечень профессий, сотрудники которых обязаны вакцинироваться от коронавируса. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 27 июля 2021 года.

Как сообщили «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области, за сутки в ковидные госпитали с коронавирусом попали 445 человек. Сейчас на территории области работают 25 больниц для помощи людям с коронавирусом, развернуты 5000 коек. Власти решили увеличить коечный фонд до 6000.

Статистика на 27 июля. Инфографика: Яндекс.

За последние сутки в Волгоградской области вылечились от коронавируса 257 человек. Им предстоит долгая реабилитация. Волгоградские врачи отмечают, что большинство людей сталкивается с постковидным синдромом.

Замглавы облздрава Николай Алимов заявил, что в реанимациях волгоградских больниц нет ни одного вакцинированного пациента. Те, кто вовремя сделал прививку, переносят болезнь гораздо легче.

Самой молодой пациентке из Волгограда, за жизнь которой сейчас борются врачи реанимации - 20 лет. Медики отмечают особую агрессивность новых штаммов коронавируса.

27 июля волгоградское управление Роспотребнадзора расширило перечень профессий, представители которых обязаны сделать прививку от коронавируса. Это и таксисты, и парикмахеры, и работники спа-салонов, банков и так далее. Обязаны сделать прививку и студенты. Всех, кто отказался от вакцинации, отстранят от работы или учебы.