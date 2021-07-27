Бессоница, панические атаки, нехватка воздуха: как справиться с постковидным синдромом

Даже молодым пациентам тяжело дается победа над коронавирусом: еще долго страдает психика и весь организм. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Статистика заболевших вирусом Covid-19 ежедневно бьет антирекорды. По стране ежедневно регистрируют порядка 25 тысяч новых случаев заболевания, в Волгограде эта цифра перевалила за отметку в три сотни. Новый штамм вируса укладывает на больничные койки уже не только пожилых, но и людей среднего и даже молодого возраста.

Все чаще пациенты переносят коронавирус в тяжелой форме. Болезнь новая и малоизученная, но уже известно наверняка, что поражает она не только легкие, но и почки, сердце, нервную систему и другие органы.

У многих пациентов, перенесших болезнь в средней или тяжелой форме, после выписки из стационара появляется так называемый постковидный синдром. Восстановление может растянуться на месяцы. Важную роль в окончательной победе над болезнью играет атмосфера дома, моральный и психологический настрой пациента и, конечно, реабилитация.

О том, как выздоровевшему человеку быстрее вернуться к нормально «доковидной» жизни, как справиться со страхом рецидива заболевания и его последствиями, «КП-Волгоград» рассказали эксперты сети клиник «Панацея» — психолог Мария Ефименко и невролог Татьяна Лебедева.

Татьяна Лебедева и Мария Ефименко. Фото из личного архива.

ЖИТЬ ЗДОРОВЫМ

— Каждый переболевший коронавирусом переживает его последствия по-своему. У кого-то заболевание проходило в легкой форме, у кого-то — в тяжелой. Последствия воздействия на организм могут быть совершенно разными, — рассказывает Мария Ефименко. — Ко мне часто обращаются пациенты, которые после болезни пересмотрели важные аспекты жизни. Люди захотели изменить те моменты, которые раньше не замечали. Они выбирают новые направления, стратегии, а психологи помогают им начать двигаться в нужную сторону. Часто человек приходит на консультацию в подавленном состоянии, а выходит с нее с горящими глазами. Работа с каждым пациентом проходит индивидуально, не бывает одинаковых случаев.

Конечно, не все после выписки обращаются за помощью к специалистам. Но есть несколько шагов, которые помогут выйти из сложного, некомфортного послеболезненного состояния.

1. Перестать себя жалеть. Невозможно из позиции жертвы стать сильным и здоровым человеком. Да, вы победили, и теперь надо смотреть дальше, а не оглядываться и вспоминать прошлое.

2. Многие могут сами справиться с нервным напряжением и страхами, но с поддержкой близких это будет сделать гораздо легче. Родные могут создать дома благоприятную обстановку, тем самым сильно помогая. Не вспоминать и не обсуждать течение самой болезни, больничные будни, физические и моральные переживания.

3. Замечательно, если человек найдет новое увлечение или вернется к предыдущим интересам. Хорошо, если он вновь начнет смотреть фильмы, начнет получать новое образование, переключит свой фокус внимания на новое и позитивное. Это важно и поможет не «провалиться» в постковидный синдром.

Если все же не получается в короткое время перенастроиться, то человек должен честно ответить себе на один вопрос: «Могу ли я справиться с этой ситуацией самостоятельно?». Если ответ отрицательный, то необходима помощь психолога, невролога и, возможно, психотерапевта.

— В последние годы все больше людей понимает, что пойти на консультацию к специалисту — это нормально. Это не значит, что ты болен, — отмечает Мария Ефименко. — Это значит, что тебе нужна поддержка специалиста, чтобы выстроить новые способы реагирования и избавиться от разрушающих установок.

БОРЬБА С ПАНИЧЕСКИМИ АТАКАМИ

В последнее время достаточно много обращений от пациентов разного возраста с паническими атаками. После болезни многие испытывают данное состояние. Но есть несколько способов помочь себе самостоятельно.

- Как только начинается затрудненное дыхание и тремор, повышается пульс, необходимо сделать несколько (5-6) глубоких вдохов и выдохов. Лучше считать дыхательные циклы. Затем представьте свое волнение в виде образа в теле. Как оно выглядит, какой формы, консистенции? Представьте, что вы достаете этот образ из тела и наблюдаете за ним со стороны. Как вам сейчас в теле?

- Заранее составьте список из важных и актуальных для вас дел. Пусть он находиться у вас перед глазами как можно чаще (например, закрепите список на холодильнике). Как только состояние ухудшается сделайте несколько дыхательных циклов (вдох-выдох). Возьмите ваш список и начните выполнять один из его пунктов. Ваш фокус внимания переместится из тревожного на важный и позитивный, тем самым изменит ваше состояние.

Эти несложные советы смогут быстро помочь быстро. Но если панические атаки повторяются, следует обратиться к специалисту и проработать причину возникновения этого состояния.

НАСТРОЙ НА СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ

В нашей жизни происходят разные события, как плохие, так и хорошие. И самая важная задача человека — уметь их проживать, уметь не останавливаться и двигаться дальше. Болезнь — это тоже определенное испытание, которое надо прожить, сделать выводы и двигаться дальше. Двигаться без страха и без оглядки назад.

ДИСБАЛАНС В ОРГАНИЗМЕ

Проблемы с нервами и с психикой после стрессов зачастую тянут за собой физические проблемы. Зачастую люди, восстанавливающиеся после ковида, замечают, что тело перестает слушаться. То бросает в жар, то в озноб, руки трясутся, появляется головокружение и другие неприятные симптомы. Все это последствия воздействия вируса на нервную систему. И, если с моральным настроем и паническими атаками можно справиться самостоятельно, то в случае с дисбалансом организма без помощи специалиста часто не обойтись.

— Пациенты обращаются к врачам с такими симптомами: расстройством памяти, затрудненным дыханием, тремором, болями в груди и спине, паническими атаками и другими, — рассказывает невролог Татьяна Лебедева. — Очень часто при наличии этих признаков человек вызывает скорую помощь, обращается к разным специалистам, относится с недоверием к результатам обследования, установленному диагнозу или назначенному лечению. Это происходит из-за того, что непонятна причина подобных состояний и то, как с этим справиться. В итоге пациент накручивает себя, усугубляя психологическое состояние.

На комплексе симптомов, основанных на субъективных ощущениях пациентов, ставят диагноз «вегетативно-сосудистая дистония» (ВДС).

— ВСД — это дисбаланс, сбой в организме, проявляющийся учащенным пульсом, повышением или снижением давления, перебоями в работе сердца, болями в области груди, спины, запорами, спазмами в животе, — конкретизирует невролог. — При ВСД обычно возникают неврологические расстройства (головные боли, головокружение, снижение памяти и концентрации внимания), могут наблюдаться расстройства терморегуляции. Также для этого состояния характерны одышка, затруднение дыхания, невозможность вдохнуть полной грудью. Все это сопровождается повышенной тревогой, раздражительностью и часто пугающими симптомами из-за резкого выброса адреналина в кровь (симпатоадреналовыми кризами или паническими атаками).

Одной из главных причин возникновения вегето-сосудистой дистонии является интоксикация организма из-за перенесенного инфекционного заболевания. Из-за вируса происходит срыв адаптационных механизмов и выраженное истощение нервной системы. В такой ситуации организму необходима серьезная поддержка.

— Пугающие симптомы заметно снижают качество жизни человека. Но после того, как становятся ясны причины появления заболевания, вырабатывается тактика лечения, — уточняет Татьяна Лебедева. — Важную роль в скорости восстановления организма играет, как бы банально это ни прозвучало, душевное состояние пациента. Об этом подробно рассказала моя коллега. Важно научиться управлять своими эмоциями и правильно реагировать на стрессы. Одна из главных рекомендаций — соблюдение режима труда и отдыха, адекватная физическая нагрузка, сбалансированное питание, дыхательная гимнастика, йога, медитативные техники и исключительно положительный настрой.

В случае, если немедикаментозное лечение не помогает справиться с дисбалансом в организме и последствиями стрессов, назначают терапию седативными лекарствами (транквилизаторы, антидепрессанты, нейролептики, ноотропные препараты). Каждый из них назначают в соответствии с симптоматикой. Дополнительно могут прописать лекарства для снижения или повышения давления, общеукрепляющие составы, витамины.

Нестабильное состояние, по словам невролога, купируется и лечится при своевременном обращении ко врачу.

— Если вовремя не взяться за болезнь, то может развиться хроническое тревожное расстройство и депрессия. Поэтому, чем быстрее человек научиться справляться с этим состоянием, тем выше будет качество его жизни, — обнадеживает Татьяна Лебедева.

Для закрепления результата лечения у психолога и невролога специалисты рекомендуют пройти реабилитацию (направление на нее дает участковый терапевт), курсы иглорефлесотерапии, заниматься лечебной физкультурой, дыхательной гимнастикой и вести здоровый образ жизни.