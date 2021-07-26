В Волгограде ушёл из жизни Никляев Александр Валентинович

Руководство и коллектив страховой медицинской организации «Капитал Медицинское Страхование» с прискорбием сообщает, что 23 июля 2021 года, на 62 году жизни, скоропостижно, скончался наш друг и коллега, один из лучших руководителей региональных представительств компании Никляев Александр Валентинович.

Александр Валентинович всегда занимал активную жизненную и общественно-политическую позицию, был настоящим профессионалом, патриотом своей родины, своей компании. Его трудовая и общественная деятельность была неразрывно связана со сферой здравоохранения, личные заслуги в решении вопросов качественного медицинского обслуживания населения трудно переоценить.

Александр Валентинович был надежным соратником, грамотным руководителем, пользовался уважением и заслуженным авторитетом среди коллег и подчиненных.

В этот траурный день выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Александра Валентиновича. Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах, а его имя – в истории нашей компании.

Генеральный директор ООО «Капитал Медицинское Страхование» Н.И. Гришина

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Похороны состоятся 27 июля 2021 г., во вторник. Прощание будет с 12-30 до 13-30 по адресу Землячки,74 строение 15.