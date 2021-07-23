Продолжается прием заявлений по программе «Семейная ипотека»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Напомним, изначально программа была ориентирована на семьи с двумя и более детьми, один из которых родился в 2018-2022 гг.

По программе можно не только приобрести новое жилье, но и рефинансировать уже выданный по более высокой ставке ипотечный кредит любого российского банка.

Оформить ипотеку на покупку квартир можно по ставке от 5%. Льготная ставка фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15%.

Подать заявку можно в режиме онлайн на сайте ivlg.ru, около 80% решений принимается в течение дня.

Подробности об условиях предоставления «Семейной ипотеки» здесь.

АО «ВАИЖК» учреждено Администрацией Волгоградской области. Основным направлением деятельности организации является предоставление жителям доступных ипотечных займов с государственной поддержкой по программам федерального АО «ДОМ.РФ».