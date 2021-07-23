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Общество23 июля 2021 10:40

Продолжается прием заявлений по программе «Семейная ипотека»

АО «Волгоградское агентство ипотечного жилищного кредитования» региональный оператор федерального «Банк ДОМ.РФ» продолжает прием заявок по программе «Семейная ипотека» от заемщиков с первым и последующим ребенком, родившимся после 1 января 2018 года
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Напомним, изначально программа была ориентирована на семьи с двумя и более детьми, один из которых родился в 2018-2022 гг.

По программе можно не только приобрести новое жилье, но и рефинансировать уже выданный по более высокой ставке ипотечный кредит любого российского банка.

Оформить ипотеку на покупку квартир можно по ставке от 5%. Льготная ставка фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15%.

Подать заявку можно в режиме онлайн на сайте ivlg.ru, около 80% решений принимается в течение дня.

Подробности об условиях предоставления «Семейной ипотеки» здесь.

АО «ВАИЖК» учреждено Администрацией Волгоградской области. Основным направлением деятельности организации является предоставление жителям доступных ипотечных займов с государственной поддержкой по программам федерального АО «ДОМ.РФ».

БИЗНЕС-ПРЕСС