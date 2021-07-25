Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 25 июля: 317 заболевших и 13 умерших

Актуальная информация о коронавирусе. Фото: Светлана Макеева

Заболеваемость COVID-19 среди населения Волгоградской области регулярно растет. Сегодня, 25 июля, в регионе на 0,5% инфицированных больше, чем сутки назад – 317 человек (накануне было 315). В России за сутки выявлено 24 072 случая в 85 регионах. По стране Волгоградская область занимает 15-е место, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Это высокие показатели. бьют рекорды не только показатели заболеваемости, но и смертности. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 25 июля 2021 года.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Отметим, что лишь у небольшой части пациентов ковид протекает бессимптомно (около 10%). У большинства обратившихся за медпомощью наблюдаются клинические проявления. А у тех, кто страдает хроническими заболеваниями, возможны серьезные осложнения. Некоторым не удается справиться с вирусом.

- Также за сутки зафиксировано 779 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 153 874 человека, - сообщают специалисты.

Фото: стопкоронавирус.рф.

В числе умерших – 13 волгоградцев (накануне было 15). Всего ковид унес жизни 1 735 жителей региона.

Волгоградцев просят соблюдать масочный режим и рекомендуют пройти бесплатную вакцинацию от опасного заболевания. Прививки можно сделать в более чем 60 пунктах, в том числе они развернуты в ТЦ.