Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 24 июля: антирекорд по смертям – умерли 15 пациентов

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 24 июля

В Волгоградской области держится высокий уровень заболеваемости COVID-19. Ежесуточно заражается более трехсот человек. При этом пятый день число новых случаев ковида установился примерно на одном и том же уровне. 24 июля в Волгоградской области коронавирус подтвердился у 315 пациентов, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Сегодня регион занимает 15-е место в стране по числу новых случаев вируса. За всю пандемию в субботу было выявлено рекордное число смертей в Волгоградской области. За сутки от осложнений ковида скончались 15 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 24 июля 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

В России 24 июля выявили 23 947 случая ковида. За всю пандемию заразились более 6 миллионов 102 тысяч россиян. В Волгоградской области с марта прошлого года заболели 69 026 жителей, скончались 1722 пациентов.

Статистика ковида в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

Выписались с выздоровлением из инфекционных госпиталей или домашних больничных за последние сутки 174 волгоградца. Общее число вылечившихся от коронавируса жителей региона составляет 61 843 человек.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в регионе ужесточаются ограничительные меры. Накануне стало известно, что с 31 июля на футбольных матчах «Ротора» на «Волгоград Арене» сможет присутствовать максимум 500 болельщиков. А уже вечером в пятницу появилась новая информация: игра 3-го тура ФНЛ между «Ротором» и «СКА-Хабаровск» пройдет без зрителей из-за антиковидных требований.