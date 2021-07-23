Захар Прилепин хочет внести в Госдуму законопроект о переименовании Волгограда в Сталинград

Политик и писатель говорит, что это его давняя позиция. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Если кто-то снова громко заговорил о необходимости переименовать Волгоград в Сталинград – явный признак того, что приближаются выборы. Причем эту идею с одинаковым энтузиазмом постоянно подхватывают представители разных партий. Если еще несколько лет назад о необходимости вернуть Волгограду прежнее имя кричал с трибун лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сегодня уже далеко не новую идею подхватили справоросы. Команда Захара Прилепина во время его визита в Волгоград установила на улицах прозрачные урны «За Волгоград» и «За Сталинград», запустив тем самым голосование среди жителей. Сам писатель и политик отправил бюллетень в урну «Сталинград», а позже на пресс-конференции объяснил, зачем он это делает.

Результаты этого голосования в дальнейшем должны лечь в основу законопроекта о переименовании Волгограда в Сталинград, который представители партии потом вынесут на рассмотрение Госдумы. Как и кто будет следить за честностью это голосования, в штабе партии не уточнили.

Если раньше волгоградцы переживали, то сейчас уже даже не принимают эти слова близко к сердцу: нужно просто пережить выборы. Хотя писатель отстаивает эту идею очень горячо:

- Сталинград – это символ сверхпобеды, сверхусилий. Это город, где рождались и где побеждали титаны. И мы должны быть достойны этого имени. Любая история, любая мифология, любые победы начинаются с произнесенного слова, начинаются с имени. Мы принимаем это имя и вместе с ним принимаем великие обязательства, – заявил на пресс-конференции Прилепин.

Писатель и политик уверяет, что это его давняя позиция, и родилась она не перед выборами, а переименование города станет большим вызовом и свехпрорывом.

Команда политика даже принесла в зал для пресс-конференций дорожный знак «Сталинград». Уверенно заявляя о том, что скоро этот артефакт станет реальным дорожным знаком.