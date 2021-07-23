Руководство ГУ МВД проверяет сообщения о пьяном ДТП, якобы устроенном начальником полиции Волжского

Если информация подтвердится, Юрия Хонина уволят из полиции и привлекут к ответственности. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Руководство Главного управления МВД России по Волгоградской области начало проверку достоверности информации сообщений о начальнике полиции Волжского, которые появились накануне в ряде волгоградских телеграм-каналов. Анонимные авторы пишут, что якобы начальник УМВД, полковник полиции Юрий Хонин в состоянии алкогольного опьянения 19 июля в городе Быково устроил дорожно-транспортное происшествие. Проверку проводит подразделение собственной безопасности регионального Главка МВД.

- В случае подтверждения размешенных в сети интернет сведений, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к установленной законом ответственности, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Отметим, сегодня, 23 июля, анонимные телеграм-каналы опубликовали информацию о том, что начальник УМВД по Волжскому Юрий Хонин в понедельник управлял своим «BMW» в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. На улице Пушкина в Быково он столкнулся с отечественной легковушкой. Полковник полиции с места аварии сбежал, а затем привел неизвестного человека, на которого было оформлено ДТП. Также сообщается, что пассажиры автомобиля высокопоставленного полицейского тоже были пьяными. Что из этого правда, предстоит выяснить следователям. Юрий Хонин возглавляет УМВД по Волжскому с декабря 2018 года.

В эти дни на территории Волгоградской области ГИБДД проводит рейды по выявлению нетрезвых водителей. Это вынужденная мера: в регионе резко выросло число ДТП с участием пьяных водителей, каждый день выявляют десятки человек, которые садятся за руль, приняв на грудь. Помогают ловить нетрезвых водителей даже росгвардия и народные дружины.