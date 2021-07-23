Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 23 июля: заболели 316 человек, 11 умерли

Количество коек постоянно приходится увеличивать. Фото: Олег УКЛАДОВ

316 заболевших коронавирусом в Волгоградской области за сутки: цифры прироста заболевших неумолимо растут с каждым днем. Пандемия не дает врачам передышки, и все новые и новые больницы переводят в области в статус ковидных госпиталей. Ковидарием готовится стать больница №12 Волгограда, потому что количество госпитализаций растет также стремительно. Чтобы однажды не получилось, что пациента некуда везти, в Волгограде постоянно добавляют койки в красной зоне. Умерли от последствий ковидаза сутки 11 жителей Волгоградской области. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 23 июля 2021 года.

По информации на утром пятницы В России 23811 человек заразились за последние сутки. Всего с начала пандемии в нашей стране заболели коронавирусом боле 6 миллионов человек. 795 человек в России умерли за последние сутки, а вообще за пандемию страна потеряла 152 296 своих жителей.

Выздоравливает, к счастью, больше. 159 волгоградцев вчера выписались с больничного. Теперь им предстоит непростое восстановление здоровья.

Врачи по-прежнему настоятельно просят привиться от коронавируса всех, кто этого не сделал. После прививки пациенты переносят болезнь легче. В Волгограде на этой неделе заработал большой центр вакцинации в музее "Россия. Моя история", где пройти вакцинацию можно без очереди.