Жители ждут «Чистую воду»: в Краснослободске раньше сроков достроят новую систему водоснабжения

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Жители Краснослободска Волгоградской области с нетерпением ждут окончания строительства новой системы водоснабжения, работы над которой стартовали в 2019 году в рамках регпроекта «Чистая вода» и нацпроекта «Жильё и городская среда». Как сообщили в комитете ЖКХ, объект за 576 миллионов рублей готов наполовину, но основное уже сделали. В сентябре начнется пусконаладка, а к концу осени люди получат качественную питьевую воду. Что особенно радует, работы завершат досрочно – на несколько месяцев раньше запланированных сроков.

Городское водоснабжение в Краснослободске построили еще в 80-х. За десятилетия система, которая должна обеспечивать водой более двадцати тысяч жителей Краснослободска и нескольких поселков, попросту перестала выдерживать нагрузку. А жалобы на качество воды участились. Коммунальные сети явно устарели, люди жаловались на плохую воду и напор из кранов. Благодаря федеральной и областной субсидиям Краснослободск стал первым муниципалитетом, где начали реализовывать проект «Чистая вода».

Строительством системы водоснабжения занимается подрядчик «Специальные сварные металлоконструкции». В настоящий момент рабочие смонтировали насосные станции, два резервуара чистой воды, протянули водовод протяженностью почти три километра.

- В процессе - сборка модульных сооружений: станции очистки воды, станции приготовления гипохлорита, блочно-модульной установки повторного использования очищенной воды. В ежедневном режиме на площадке заняты 33 разноплановых специалиста и 16 единиц техники, - рассказали в пресс-службе областной администрации.

Председатель комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олег Савченко отметил важную роль нацпроекта в улучшении качества жизни жителей Краснослободска.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

- Это пример эффективности нацпроектов. Краснослободский водозабор в комплексе с насосными станциями и блоком очистных сооружений - важнейший объект жизнеобеспечения. На строительство выделено 576 миллионов рублей. Средства идут на главное - улучшение качества жизни людей и защиту их здоровья. Проект выполняется с опережением графика. На встречах жители рассказывают, что они очень ждут завершения работ, - отметил политик.

Добавим, что до 2024 года еще 39 населенных пунктов Волгоградской области войдут в проект.