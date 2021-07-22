Глава Липецкой области Игорь Артамонов провёл первое заседание штаба по развитию газификации

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Оно прошло под председательством главы региона Игоря Артамонова. Присутствовали представители органов власти и газовой отрасли. Главы районов присоединились к беседе по видеосвязи.

Штаб создан с целью выполнения поручения Президента России о реализации комплекса мер по газификации домовладений до 2023 года без привлечения средств населения. Игорь Артамонов подчеркнул, что сейчас регион газифицирован на 87,5%, что является одним из самых высоких показателей на общероссийском уровне. «Мы провели дополнительный анализ инвентаризации всех домовладений на территории Липецкой области, расположенных в уже газифицированных населённых пунктах, и установили, что до 2023 года нам предстоит догазифицировать 632 населённых пункта», – рассказал руководитель Липецкой области.

На догазификацию населённых пунктов в регионе будет направлено 2,7 млрд рублей. Выполнение этой задачи позволит увеличить процент газификации региона на 4,5% и достигнуть показателя – 92%. Единым оператором определено акционерное общество «Газпром газораспределение Липецк». Руководитель компании Сергей Карасиков выступил с докладом на заседании штаба и подтвердил полную готовность к началу совместной работы с администрацией Липецкой области.

«Перед нами стоит сложная и ответственная задача. Время на выполнение поручения Президента России ограничено, мы должны уложиться в срок до 2023 года. Рассчитываем на плодотворную работу с администрацией региона и оперативное согласование необходимой документации», – сказал Сергей Карасиков.

Игорь Артамонов подчеркнул, что Липецкая область не будет затягивать работу. Он призвал руководителей муниципалитетов активнее действовать в этом направлении и начинать подключения уже в августе. Также глава региона сообщил, что будет создана интерактивная карта догазификации, а органам местного самоуправления поручил совместно с Газпромом проинформировать население о начале приёма предварительных заявок и утвердить график догазификации.

«Сегодня мы – один из самых подготовленный субъектов, – отметил Игорь Атрамонов. – Уверен, что сможем оперативно провести догазификацию. При этом будем учитывать финансовые возможности населения и помогать. Управлению социальной защиты поручено сформировать список мер поддержки, которые мы будем оказывать разным категориям граждан при проведении дополнительной газификации».