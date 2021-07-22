Добрые дела «ЕвроХим-ВолгаКалия» заслужили самую высокую оценку

Фото: Ирина СИМОНОВА

В своем письме коллективу «ЕвроХима» Президент России Владимир Путин высоко оценил компанию российского предпринимателя Андрея Мельниченко за участие в реализации мер поддержки в период пандемии COVID-19: «Благодарю вас за бескорыстный вклад в проведение Всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», направленной на социальную поддержку граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции

Компания «ЕвроХим» с первых дней эпидемии коронавируса создала оперативный штаб. Важной частью его деятельности стали комплексные программы, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции в городах присутствия, помощь местным учреждениям здравоохранения, а также активная пропаганда вакцинации.

Помощь нуждающимся и повышение уровня жизни в городах присутствия – одна из составляющих социальной ответственности предприятий «ЕвроХим». Поэтому в начале 2021 года в компании стартовал проект #20ДобрыхДелЕвроХим, приуроченный к 20-летию ее успешной деятельности. Активисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» с радостью включились в добровольческое движение компании.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Так, в рамках реализации Национального проекта «Культура» и в содружестве с Российским военно-историческим обществом и Агентством развития внутреннего туризма юные волонтеры Котельниковского района отправились в лагерь «Страна Героев». Это стало очередным добрым делом «ЕвроХим-ВолгаКалия», благодаря которому делегаты «Котельниково – Земля Героев» смогут окунуться в военно-историческую атмосферу.

Волонтеры Гремячинского ГОКа также не забывают о старшем поколении: навещают ветеранов Великой Отечественной войны, а угощения и долгожданные подарки для подшефного Дома престарелых в хуторе Выпасном Котельниковского района стали доброй традицией. Добровольческое движение «ЕвроХим-ВолгаКалия" заботится о будущем поколении, поэтому всячески поддерживает детский и юношеский спорт.

Напомним, что Общественное движение «Народный фронт, депутаты областной думы, городская и районная администрации Котельниковского района уже выделяли заслуги волонтерского движения «ЕвроХим-ВолгаКалия».