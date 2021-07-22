Битва комплектаций

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Брендовый флагман Geely SUV-класса – пятидверный кроссовер Atlas выпускается на фирменном заводе бренда в Беларуси и поставляется в Россию с двумя двигателями – турбированным 1.8-литровым движком и 2.4-литровым «атмосферником». Разница в ценах между комплектациями ощутимая (в пределах 50-100 тысяч рублей), поэтому важно понять: насколько существенно они отличаются по техническим характеристикам, и какой из вариантов лучше и адекватнее по соотношению цена/качество?

Кроссовер Geely Atlas сконструирован на современной мобильной платформе CMA (Compact Modular Arhitecture[1]) в сотрудничестве с разработчиками шведских автомобилей Volvo. Платформа спроектирована специально для пятидверных компакт-кроссоверов средних габаритов с вертикальным расположением двигателя и вместительным кузовом.

Габариты автомобиля достаточно компактны и удобны для передвижения в городских условиях 4519 х 1831 х 1694 мм, при широкой колесной базе в 2670 мм и клиренсе в 190 мм, что делает машину устойчивой на любой поверхности и высокопроходимой в условиях плохого качества дорожного покрытия.

Ходовые характеристики

На автомобилях Geely Atlas устанавливаются низкошумные, надежные и мощные двигатели объемом 1.8 литра (турбированный) мощностью 184 л.с. для переднеприводные Comfort[2], Luxury[3] и Luxury LED[4], а также объемом 2.4 литра (бензиновый) и мощностью 149 л.с для передне- и полноприводных модификаций Luxury LED[4] и Luxury LED+ Yandex Auto[5].

Оба мотора экологичны и экономичны, работают в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и способны разогнать тяжелый кроссовер до 185 км/час и набрать 100 км/час за 11-12 секунд при среднем расходе топлива в смешанном цикле 9.5-12 литров топлива/100 км.

Все «российские» комплектации Geely Atlas имеют независимую подвеску (спереди пружинная McPherson[6], сзади – «многорычажка»), дисковые тормоза и электроусилитель рулевого управления. Машина хорошо слушается руля, маневренна и удобна в условиях городской эксплуатации, имеет мягкий ход и легко преодолевает дорожные препятствия.

Важно! Естественно, полноприводные комплектации более надежны и удобны в управлении. Полный привод BorgWarner[7] установленный на Atlas Luxury LED[4] и Luxury LED+ Yandex Auto[5], разработан и настроен британской компанией MIRA[8]. Модификации 4Х4 более устойчивы на дороге и надежны при маневрировании. Разницы между переднеприводными комплектациями с 1.8 и 2.4-литровыми моторами вы практически не заметите.

Внешний дизайн

Дизайн экстерьера у Geely Atlas – лаконично стильный, без излишней роскоши и большого количества хромированных элементов. Дверные ручки и бампера окрашены в цвет кузова, подоконная линия отделана хромированной полосой, наружные зеркала заднего обзора складываются, имеют обогрев, комплектуются повторителями поворотов и имеют электрический привод (кроме Comfort[2] - там привод механический).

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

На крыше машины имеются фирменные рейлинги и встроенная антенна, в комплектациях Luxury[3] и Luxury LED[4] установлено термостойкое лобовое стекло, а боковые и задние стекла слегка тонированы (на Comfort[2] лобовое стекло имеет затемнение верхней части, остальные – без тонировки). В комплекте также – легкосплавные диски, газовые упоры капота, неполноразмерное запасное колесо и вместительный багажник объемом 397 литров.

Большинство модификаций Geely Atlas имеют светодиодные головные фары с автоматическим включением и регулировкой при маневрах, передние и задние «противотуманки», дневные ходовые огни и фонари заднего хода, задние габариты, указатели поворотов и стоп-сигналы, подсветку номерного знака и повторители поворотов на боковых зеркалах.

Важно! В комплектациях Comfort[2] и Luxury[3] устанавливаются галогенные головные фары.

Системы безопасности

Кроссоверы Geely Atlas обладают полным пакетом систем активной и пассивной безопасности, разработанной совместно со специалистами Volvo, прошли краш-тесты и получили пять звезд безопасности по версии N-CAP[9], что можно считать лучшим результатом для автомобилей SUV-класса.

Кузов имеет комбинированную конструкцию с зонами механического усиления из высокопрочных сталей, проходит фосфатирование и воскование поверхностей для улучшения антикоррозионной защиты.

На борту всех комплектаций Atlas установлена система электронной безопасности Bosch ESC[10], которая включает модули:

- курсовой устойчивости ESC[11] и контроля полосы;

- удержания авто на подъеме (ННС[12]), на дороге (Auto Hold[13]) и при движении под уклон (HDC[14]);

- помощи при экстренном торможении с автоматической сигнализацией ESS[15];

- антиблокировки тормозов ABS[16] с электронным распределением тормозного усилия EBD[17];

- автоматического переключения ближнего/дальнего света в зависимости от освещенности;

- контроля и оповещения об угрозе ДТП, заноса, наезда на препятствие;

- контроля давления в шинах TPMS[18];

- блокировки топливоподачи и разблокировки дверей при столкновении;

- навигации ЭРА-ГЛОНАСС с аварийными онлайн-«маячками».

Пассивная безопасность предполагает комплект из 6 подушек и шторок безопасности, передние, задние детские крепления IsoFix[19], передние и задние 3-точечные ремни безопасности с преднатяжителями, функцией регулировки по высоте и индикацией о непристегнутом ремне. Имеются также блокиратор задних дверей («Детский замок»), автоматические электроподъемники дверных стекол при аварии, индикаторы предупреждения об открытых дверях, повышенном износе тормозных колодок и оставленном в замке ключе зажигания.

Важно! Во всех кроссоверах, кроме комплектации Comfort[2], установлены передние и задние датчики парковки, камеры заднего вида и кругового обзора 360°.

Салон и опции комфорта

Интерьер салона Geely Atlas хорошо продуман и создан на уровне мировых стандартов. Противошумная обивка в темных тонах с хромированными декоративными элементами и мягкопластиковыми панелями, металлические накладки на пороги, подсветка дверей, передние и задние фонари внутреннего освещения, подсветка багажника и перчаточного ящика, сиденья с регулировкой спинок и подголовников, передний центральный подлокотник – все это есть уже в базовой комплектации Comfort[2]. Кроме того, в комплект входит однозонный круиз-контроль, функция подогрева передних сидений, стеклоочистителей и стекла пятой двери.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Водительское место оборудовано мультифункциональным рулевым колесом с кожаной отделкой и кнопками управления круиз-контролем (рулевая колонка регулируется по наклону и вылету), аналоговой приборной панелью, центральным замком и смарт-ключом, системой бесключевого доступа с кнопкой пуска двигателя, электронной педалью газа, электромеханическим стояночным тормозом.

На панели имеется датчик температуры воздуха за бортом. В салоне установлены электрические розетки и разъемы USB[20], есть поддержка интерфейса беспроводной связи для мобильных устройств и MirrorLink[21].

В более «продвинутых» комплектациях дополнительно представлены цифровая приборная панель с 7-дюймовых ЖК-дисплеем, подогрев руля, двухзонный климат-контроль, датчики дождя, интерьерная подсветка салона, многоуровневая электрорегулировка водительского сидения, кожаная отделка и подогрев задних сидений, затемняющееся зеркало заднего вида, электропривод подъема-опускания стеклоподъемников с защитой от защемления, задний центральный подлокотник.

Бортовой компьютер Atlas Comfort комплектуется дисплеем в 3.5”, цветным сенсорным экраном мультимедиа размером 6” и аудиосистемой с 4 динамиками. Во всех остальных комплектациях экран мультимедиа – размером 8”, аудиосистема на 6 динамиков, встроенная навигация.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Таким образом, отличия комплектаций Geely Atlas первого поколения минимальны: есть различия в модификациях, объеме и мощности двигателей, незначительная разница в динамике, внешнем дизайне и системах безопасности. Основные и принципиальные отличия – в системе электронных помощников водителя, уровне и опциях комфорта, дизайне и функциональности салона.

Для выбора оптимальной для вас комплектации автомобиля в Волгограде, запишитесь на тест-драйв у официального дилера GEELY компании «Волга-Раст» по тел: +7 (8442) 55 22 77.

Перевод:

[1] CMA - (англ. Compact Modular Arhitecture) глобальная универсальная автомобильная платформа, совместно разработанная Volvo и Geely под их флагом исследований и разработок China Euro Vehicle Technology AB, транслитерация КМА.

[2] Comfort- (англ.) тип комплектации автомобиля Geely, транслитерация Комфорт.

[3] Luxury - (англ.) тип комплектации автомобиля Geely, транслитерация Лакшари.

[4] Luxury LED- (англ.) тип комплектации автомобиля Geely, транслитерация Лакшари Лэд.

[5] Luxury LED+ Yandex Auto - (англ.) тип комплектации автомобиля Geely, транслитерация Лакшари Лэд+Яндекс Авто.

[6] McPherson - (англ.) подвеска на направляющих стойках, транслитерация Макферсон.

[7] BorgWarner - (англ.) полный привод в кроссоверах, который реализован за счёт электромагнитной многодисковой муфты NexTrac от компании BorgWarner, транслитерация Борг Варнер.

[8] MIRA - (англ.) британская компания, транслитерация Мира.

[9] N-CAP - (англ.) автомобильный журнал, транслитерация Н-кап.

[10] Bosch ESC - (англ.) система электронной безопасности автомобиля, транслитерация Бош ЕСЦ.

[11] ESC- (англ. Electronic Stability Control) бортовая электронная система, которая помогает предотвратить пробуксовку и крен кузова, транслитерация ЕСЦ.

[12] ННС - (англ. Hill-start Assist Control) система помощи при подъеме по склону, транслитерация ХХК.

[13] Auto Hold- (англ.) функция обеспечивает автоматическое контролируемое удержание автомобиля на месте, независимо от причины, по которой остановился автомобиль, транслитерация АвтоХолд.

[14] HDC - (англ. Hill Descent Control) система с электронным управлением, замедляющая скорость движения автомобиля на спуске, транслитерация ХДК.

[15] ESS - (англ. Emergency Stop Signal system) система предупреждения об экстренном торможении, транслитерация ЭСС.

[16] ABS - (англ.) система антиблокировки тормозов в автомобиле, транслитерация АБС.

[17] EBD - (англ. Electronic Brakeforce Distribution) - система распределения тормозных усилий, транслитерация ЭБД.

[18] TPMS - (англ. Tyre Pressure Monitoring System) cистема контроля давления в шинах, транслитерация ТПМС.

[19] IsoFix - (англ.) система крепления детских автокресел в автомобиле, транслитерация Изофикс.

[20] USB- (англ.) последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике, транслитерация ЮЭсБи.

[21] MirrorLink - (англ.) интеллектуальная система взаимодействия смартфона с информационной система автомобиля, транслитерация Миррорлин

Реклама.