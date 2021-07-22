Игорь Артамонов сообщил, что на решение проблем водоснабжения в этом году направлено 2 млрд рублей

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Об этом сообщил руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. Вчера он посетил муниципалитет, встретился с главами сельских поселений.

Именно от жителей этого района главе региона поступает много жалоб на работу системы водоснабжения. На частое отсутствие воды в летний период жалуются жители Тербунов, сёл Берёзовка и Урицкое. «Люди не просто говорят о проблемах с водой, но и жалуются на отношение местной власти. Часто жители получают банальные отписки. Это неприемлемо. Вопрос с водой крайне важный, его нужно решать, а с жителями работать. В противном случае будут приняты кадровые решения», - сказал Игорь Артамонов.

Как сообщил глава региона, на решение проблем водоснабжения из областного бюджета будет выделены дополнительные средства. «Мы приняли решение о выделении двух миллиардов рублей на решение проблем с водой. В первую очередь деньги получат муниципалитеты, где наиболее изношены сети. Тербунский район в их числе», - прокомментировал Игорь Артамонов.

Глава региона подчеркнул, что на сегодняшний день в Тербунском районе проведён тщательный анализ всех проблемных скважин, сделана оценка состояния и изношенности оборудования. Игорь Артамонов поставил задачу устранить все неполадки в кратчайший срок, чтобы к следующему лету исключить повторение похожей ситуации.

Также руководитель Липецкой области сегодня посетил тербунский комплекс очистных сооружений. Мощности старых уже не хватает на растущий райцентр. Сейчас в Тербунах строят новые очистные. После реализации проекта мощность увеличится с 700 до 6 000 кубических метров в сутки. Объём финансирования — около 395 млн рублей, из которых почти 194 млн — средства, выделенные Фондом содействия реформированию ЖКХ. Основные потребители новых очистных сооружений — жители муниципалитета и резиденты особой экономической зоны «Тербуны».