Сахарные заводы Липецкой области готовятся к приему нового урожая

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Сахарные заводы области готовятся к сезону переработки сахарной свеклы урожая 2021 года, сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области. За первое полугодие текущего года в сахарную отрасль региона инвестировано более 550 млн рублей. На шести сахарных заводах обновлено оборудование, в том числе диффузионного аппарата, вакуум-аппаратов. Проведена реконструкция ТЭЦ, построены склады для хранения сахара и мелассы. В текущем году на предприятиях области планируется переработать более 4 млн тонн сахарной свеклы урожая 2021 года.

«Для Липецкой области сахарная свёкла – стратегическая культура. Наши свекловоды сумели достичь европейского уровня в выращивании и переработке этой культуры, а на полях применяются самые современные научные разработки», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, которые сложились в 2020 году для выращивания сахарной свеклы, в регионе было произведено 3,5 млн тонн сладких корней. По итогам года область заняла первое место в России как по производству сахара, так и по выходу сахара из сахарной свеклы. «Свеклосахарная отрасль региона полностью обеспечивает себя сахаром, - отметил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. - Производство сахара в области превышает его внутреннее потребление в среднем в 15 раз. Излишки сладкой продукции вывозятся за пределы области, в том числе поставляются на экспорт».

В 2021 году площади под сахарную свёклу в регионе увеличены на 18 процентов. Начало сезона переработки запланировано на вторую декаду августа.