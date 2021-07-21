Сильный ураган в Волгоградской области срывает крыши и провода

На Волгоградскую область обрушились гроза и ураганный ветер. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 21 июля 2021 года Волгоград и Волгоградскую область накрыл сильный ливень. Гром, молния, ураганный ветер обрушились с такой силой, что в населённых пунктах посрывало крыши, в том числе с социальных объектов. Весь объем ущерба ещё предстоит посчитать. Пока это готовы сделать только северные районы области - они первыми приняли на себя удар стихии, в том числе ветер до 28 м/с. Пока сильнее всего пострадал Алексеевский район: по сообщению администрации Волгоградской области, там в нескольких сёлах люди сидят без света, а местные власти вместе с МЧС возвращают крыши на социальные объекты.

- Повреждены либо частично раскрыты крыши социальных объектов, из-за сильного ветра были повалены деревья, которые повредили линии электропередач, - описывают последствия разгула стихии местные власти.

В восстановительных работах принимают участие 4 бригады энергетиков, 2 ремонтно-восстановительные бригады заняты восстановлением крыш. Без света сидят люди в хуторах Яменский, Трехложанский, Ларинский, Красинский, Угольской, Реченский, Серебрянский.