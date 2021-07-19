АО «Российский аукционный дом» сообщает о внесении следующих изменений в информационное сообщение о продаже с электронного аукциона объекта недвижимости, расположенного по адресу: Волгоградская область, Иловлинский р-н, р.п. Иловля, ул. Буденного, д. 2 по Лоту №1 (РАД-258340), опубликованное на сайте https://www.volgograd.kp.ru/ 29.04.2021 г.

Из информационного сообщения исключить следующие абзацы:

В информационное сообщение добавить следующие абзацы:

«Оплата цены продажи Объекта Покупателем (победителем аукциона, единственным участником аукциона) производится путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца не позднее 30.09.2022 г.

Не позднее 10.10.2022г., при условии полной оплаты цены продажи Объекта, Продавец передает Объект Покупателю по акту приема-передачи. Продавец имеет право увеличить в одностороннем порядке срок передачи Объекта Покупателю на срок не более 2 (Двух) месяцев, без применения штрафных санкций».

Дата электронного аукциона переносится с 23 июля 2021 года на 19 августа 2021 года в 10:00 (мск) на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Срок приема заявок продлен по 18 августа 2021 года до 15:00 (мск).

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 17.08.2021 г.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 18.08.2021г.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера электронной торговой площадки)

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