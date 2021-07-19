Зеленая энергетика: «Ростелеком» построил цифровую инфраструктуру для Марченковской ветроэлектростанции

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

ВЭС введена в эксплуатацию в начале июля 2021 года, ее мощность составляет 120 МВт — это сравнимо с месячным потреблением энергии города с населением более 100 тысяч человек.

Специалисты «Ростелекома» проложили около 9 км кабеля, в том числе 7,6 км — под землей, включая коммуникации и дороги. Работы велись на этапе строительства электростанции, в сложных погодных условиях. Помимо подключения к интернету оператор обеспечил ветроэлектростанцию цифровой телефонией и каналами связи (Е1 и VPN). Марченковская ВЭС стала четвертым завершенным проектом АО «НоваВинд» на юге России. Для всех действующих ветропарков «Ростелеком» создал цифровую инфраструктуру.

«“Ростелеком” — надежный цифровой партнер, который гарантирует качество услуг для наших объектов. Совместные высокотехнологичные проекты в Ростовской области, Ставропольском крае и республике Адыгея укрепили нашу уверенность в правильном выборе партнера», — отметил директор департамента по информационным технологиям АО «НоваВинд» Дмитрий Николин.

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

Принцип работы Марченковской ВЭС основан на технологии межмашинного взаимодействия. Ветроустановки обеспечены датчиками, контроллерами и системами управления, которые передают данные в единую автоматизированную систему. Она, в свою очередь, регулирует работу лопастей в зависимости от скорости и направления ветра, прогнозирует поломки и обеспечивает стабильность технологических процессов. Сотрудники ВЭС с помощью сетевых решений «Ростелекома» собирают телеметрические данные и координируют совместную работу.

«В этом году Ростовская область вышла на первое место в стране по установленной мощности ветрогенерации. Ветроэнергетика — самый перспективный источник зеленой энергии. Каждый подобный объект имеет инновационную составляющую, работает на основе цифровых сервисов и построен с ориентиром на будущее. Качественная цифровая инфраструктура — ключевой фактор успеха ветропарков. Это уже четвертый совместный проект “Ростелекома” и “НоваВинд” на юге России, и мы намерены развивать наше партнерство дальше», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» Сергей Мордасов.

ВЭС состоит из 48 ветроустановок по 2,5 МВт каждая. Все компоненты и узлы для ветроэнергетических установок, а также программное обеспечение проекта созданы российскими разработчиками.