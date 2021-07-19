Когда руководство слышит и слушает своих сотрудников: На Гремячинском ГОКе состоялась традиционная встреча с юбилярами

Фото: Ирина СИМОНОВА

Предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий» российского бизнесмена Андрея Мельниченко завершает строительство горно-обогатительного комбината в Котельниковском районе Волгоградской области. Гремячинский ГОК - это стабильное, динамично развивающееся предприятие с большим потенциалом, обладающее современной производственной базой, профессиональным кадровым составом.

Чтобы наладить более открытое и доверительное общение с сотрудниками, развить отношения товарищества и сплоченности на Гремячинском ГОКе успешно продолжается традиция праздничных встреч руководителя с юбилярами

За чаем и именинным тортом коллектив в неформальной обстановке может обсудить важные для каждого производственные и социальные вопросы. Ни один из них не остается без внимания, и компания эффективно работает над решением каждого замечания.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Здоровье и безопасность работников – значимые факторы, от которых зависит успешное выполнение производственных задач и достижение необходимых показателей устойчивого развития предприятия. Поэтому на встрече директор по производству «ЕвроХим-ВолгаКалия» Роман Бергер с особой гордостью отметил, что на сегодняшний день уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции сотрудников предприятия с учетом всех подрядных организаций достиг 74 %. Согласно мнения Роспотребнадзора, при наличии такого иммунитета Гремячинский ГОК может продолжать строительство даже при усилении ограничений в регионе.

«Хочу отметить каждого, кто проявил осознанность и заботу о здоровье собственном и коллег, внес тем самым свой вклад в формирование коллективного иммунитета и в предотвращение стремительного распространения коронавируса. В результате принятых мер удалось избежать вспышек заболеваемости, сохранить темпы текущих работ», - обратился к коллективу директор по производству Роман Бергер.

В завершении встречи руководитель поздравил юбиляров и вручил им благодарности от предприятия за добросовестную и многолетнюю работу.