Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 18 июля: антирекорд – 293 заболевших, 10 умерших

Актуальная информация о коронавирусе на 18 июля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области с каждым днем осложняется. Суточное число заболевших бьет все рекорды. Сегодня, 18 июля, прирост составил 2,8% или 293 случая (накануне сообщалось о 285 заболевших). Всего же в регионе ковидом заразились 67 152 волгоградца. Смертность остается на высоком уровне. Сегодня официально подтвердили 10 летальных случаев от коронавируса и осложнений, которые вызывает болезнь. С начала пандемии инфекция убила 1 661 жителя Волгоградской области. Для сравнения – 18 июня в регионе было выявлено 109 зараженных. То есть количество заболевших увеличилось практически втрое. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 18 июля 2021 года.

Стопкоронавирус.рф

В целом в стране тоже растет заболеваемость. Отмечается, что не у всех есть симптомы. То есть некоторые люди могут быть переносчиками и не знать об этом.

- За последние сутки в России выявлено 25 018 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 826 (11,3%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Стопкоронавирус.рф

При этом выздоровевших гораздо меньше, чем вновь поступивших пациентов. 18 июля 18 886 россиян, из них 139 волгоградцев, закрыли больничные листы. Чтобы сократить число заболевших, в Волгоградской области проводится массовая вакцинация от коронавируса. Иммунизация состоит из двух этапов, препарат вводят бесплатно. В регионе развернуто порядка шестидесяти прививочных пунктов. В том числе в ТЦ города-героя.

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Нет «КовиВака», есть очереди: на что жалуются волгоградцы, пожелавшие сделать прививку от COVID-19. В регионе в ближайшие выходные 17-18 июля можно привиться только «Спутником V» (подробности).