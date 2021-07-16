Минкульт разрешил волгоградским чиновникам изменить охранные зоны Мамаева кургана

Чиновники хотят развивать эту большую территорию в Дзержинском районе. Жители боятся, что ее застроят. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В пятницу, 16 июля на площадке общественной палаты Волгограда собрались чиновники и общественники, чтобы уже не в первый раз обсудить одну из самых горячих тем жаркого волгоградского лета – возможную будущую застройку территории в Дзержинском районе, прилегающую к Мамаеву кургану. Общественно-деловая и жилая застройка, строительство четвертого пускового комплекса мостового перехода через реку Волга - все это станет возможным, если изменить охранные зоны Мамаева кургана. В зале собрали и тех, кто защищает памятники культуры, истории и архитектуры – присутствовал председатель Совета реготделения общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников, и те, кому интересно превратить пустырь в благоустроенную зону – это в том числе и руководитель Департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда Эдвин Петров. Был на заседании и глава города Виталий Лихачев, и областные чиновники, и вся городская общественная палата.

- Среда создает настроение, - напомнил в начале заседания председатель городской общественной палаты Евгений Князев. И попросил рассказать чиновников, как эта среда в Дзержинском районе преобразится в дальнейшем.

ЧТО БУДЕТ НА МЕСТЕ ПУСТЫРЯ

О какой зоне речь и что там сейчас? Это территория в западной части от Мамаева кургана в границах от Второй продольной до жилой застройки на Семи ветрах. Занимает она порядка 67 гектаров. Сейчас там пустырь, автомобильная дорога по улице Землячки, несколько автоцентров вдоль этой улицы, стрелковый клуб (которому выдали разрешение аж до 2053 года) и батутный парк. Вся земля под этими объектами муниципальная, но в аренде у собственников объектов.

- Данная территория по генплану является зоной общественно-делового назначения, по правилам землепользования и застройки это зона общественно-делового и жилого назначения, - объясняет Эдвин Петров. - Это не значит, что здесь можно строить только офисы и жилые дома, это также подразумевает расположение парков, садов, скверов и спортивных сооружений.

Кроме того, здесь пройдет трасса – четвертый пусковой комплекс мостового перехода через Волгу, которая свяжет московскую трассу с танцующим мостом. В разных местах она будет шириной от 4 до 6 полос для движения.

- На этой территории действовали ограничения охранной зоны Мамаева кургана. Там запрещалось строительство не только капитальных и нестационарных объектов, но даже посадка крупномерных деревьев. Даже благоустройством заниматься было нельзя, - доложил Эдвин Петров, объясняя, почему здесь до сих пор пустырь и свалка, хотя вокруг современные жилые микрорайоны.

Как поменяются зоны охраны Мамаева Кургана.

Мэрия была бы не прочь облагородить эту площадь (уверяют, что обеими руками за парковую зону). Жителям новых ЖК даже погулять негде. И многие люди, которые обсуждали этот проект, говорят, что не менее 20 га здесь нужно оставить под парк. Валерий Котельников переживает, что вместо зеленой зоны здесь вырастут здания.

- Мы видим, что здесь запрещено строить объекты выше 22 метров на одном участке, а на другом - выше 6 м, - вступил в дискуссию мэр Виталий Лихачев. - Может, этот проект и нужен для того, чтобы запретить здесь высотную застройку, вы не задумывались?

Но от кого поступил запрос на изменение охранных зон, чиновники областного комитета госохраны объектов культурного наследия не признаются. И что конкретно появится на этой территории в будущем, тоже не показывают.

- Что будет, что будет? Никто не знает пока, - говорит Лихачев. - К нам не придет никакой инвестор, пока не увидит, что тут можно делать.

ПРОЕКТ ОТ «ФИРМЫ-РАЗРАБОТЧИКА»

- Проект был разработан специализированной фирмой, прошел экспертизу тремя аттестованными экспертами, был вывешен на общественную экспертизу, в соответствии с установленным законом сроком и направлен на согласование в Министерство культуры, - прокомментировал «КП-Волгоград» председатель комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области Александр Баженов. – Соответственно, основная задача нового проекта зон охраны Мамаева кургана – обеспечить развитие города Волгограда, учитывая сохранность основного нашего проекта – Мамаева кургана. Мы получили согласование в Минкульте.

- А кто заказчик проекта?

- У нас поступил проект от фирмы-разработчика.

- То есть инициатором изменения зон была коммерческая структура, или чиновники?

- У нас поступил проект от фирмы-разработчика, -настойчиво повторяет Баженов.

Сегодня на этой территории действуют охранные зоны, утвержденные в 2014 году. В новом проекте получается совместить и строительство дороги, и благоустройство территории за дорогой, прилегающей к стрелковому тиру.

- Как получили разрешения автоцентры, кто их выдавал? – задается вопросом Валерий Котельников. – Теперь мы хотим новым проектом узаконить незаконные объекты?

- У нас с 2014 года действуют охранные зоны, и с этого времени никому не выдано ни одного разрешения на строительство, - утверждает председатель департамента муниципального имущества мэрии Ирина Кондратенко. - Те объекты, которые есть сейчас, построили в то время, когда эти охранные зоны не действовали.

ТРАССА В СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Переживают жители города не только за застройку Мамаева кургана, но и за свой комфорт и покой. Строительство будущей трассы волнует жителей Семи ветров. Вместо жителей спального района они в один прекрасный момент могут оказаться жителями домов, соседствующих с федеральной трассой. Не оставит ли «северный коридор» их без парка Семейного? Не пройдет ли трасса под окнами жилых комплексов? Обсудили на заседании и этот вопрос.

Через обсуждаемый участок пройдет и Четвертый пусковой комплекс мостового перехода через Волгу.

Конечно, строительство четвертого пускового комплекса начнется еще нескоро. И пока проекта нет, есть только проектные проработки. Предполагается, что новая дорога пойдет от съезда с моста через Волгу по Второй продольной, улице Землячки, проезду Дорожников, улице Краснополянской и на выезде с Домостроителей свяжется с трассой Волгоград-Москва. То есть, по большому счету, шестиполосная магистраль будет проходить по промзоне, и совсем не нарушит комфортную жизнь жильцов улицы 8-й Воздушной Армии, Землячки и Космонавтов.

- Начало проектирования было еще в прошлом веке. Два пусковых комплекса мы построили, третий сейчас построим, и все приедут к Мамаеву кургану и встанут в одну большую пробку. От этого и экология, и безопасность дорожного движения страдает. Необходимо строить четвертый пусковой, который соединит Мамаев курган с московской трассой, - отмечает председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Васильев. - Тогда весь транзит уйдет по промзоне, что очень хорошо и удобно. Это будет транспортный коридор Север-Юг.

Теперь забеспокоятся жители «Бейкер Стрит» и частного сектора вдоль проезда Дорожников. Не пойдут ли под снос их дома?

- Мы планируем пройти в тех границах, которые сегодня есть, по существующим дорогам. Где-то необходимо будет сделать путепроводы, чтобы увязать два уровня, где-то необходимо будет расширить дорогу до 6 полос. Значит, будут сносы, но не жилья, а гаражей вдоль железной дороги, - уверяет начальник «транспортного цеха». - Сделаем подъезды к дороге и к предприятиям вдоль трассы.

По словам Анатолия Васильева, к строительству четвертого пускового комплекса приступят не раньше 2024 когда. Сначала нужно достроить трассу в Среднеахтубинском районе, строительство которой только началось.