Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 16 июля: за сутки заболело рекордное число пациентов

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 16 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Волгоградской области повторился рекорд пандемии по числу новых случаев коронавируса за сутки. 16 июля COVID-19 в регионе подтвердился у 281 пациента, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Такая же цифра 26 декабря. Но сейчас вирус стал более агрессивным и заразнее. Возможно, в ближайшие дни в области обновится максимум по суточному приросту заболевших. Увеличивается и число жертв ковида. За последние сутки от осложнений COVID-19 скончались 11 волгоградцев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 16 июля 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

В России 16 июля выявили 25 704 случая COVID-19 в 85 регионах. И снова в стране обновился максимум по числу смертей за сутки. В пятницу жертвами стали 799 россиян. В Волгоградской области за всю пандемию скончались 1 643 человека. А подхватили вирус с марта прошлого года 66 574 жителя.

Понемногу увеличивается число пациентов, которые благополучно завершили лечение от ковида. За последние сутки выздоровел 121 волгоградец. За всю пандемию поборол коронавирус 60 771 житель Волгоградской области.