«Самый важный ресурс предприятия»: на Гремячинском горно-обогатительном комбинате прошла XI научно-техническая конференция молодых специалистов

Фото: Ирина СИМОНОВА

В компании действуют специальные подразделения, в задачи которых входит реализация проектов, стимулирующих повышение профессионализма и квалификации работников.

В 2021 году отмечает десятилетний юбилей Учебный центр, основанный на «ЕвроХим-ВолгаКалии» для подготовки кадров, образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения и дополнительным программам профессиональной подготовки.

Работа с молодыми специалистами – отдельное и очень важное направление работы Учебного центра. Кураторы из числа специалистов центра помогают талантливым выпускникам котельниковских школ получить профильное образование в лучших учебных заведениях страны, а после выхода на работу – адаптироваться на сложном производстве.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Под руководством наставников из числа старших опытных коллег молодые специалисты занимаются научно-исследовательской деятельностью, работают над проектами по модернизации уже действующих на предприятии объектов или агрегатов, внедрению новых технологий на производстве. Свои проекты молодежь защищает на научно-технических конференциях. На первом региональном этапе проекты проходят отбор экспертного жюри из числа руководителей «ЕвроХим-ВолгаКалия».

В 2021 году молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» представили на суд жюри 11 работ.

Председатель комиссии главный инженер технической дирекции Илья Поляков отметил высокий уровень увлеченности авторов в изучение аспектов сложного производственного процесса комбината.

Экспертным советом также было отмечено, что все темы очень актуальны для Гремячинского ГОКа, а уровень подготовки участников с каждым годом возрастает.

Наиболее интересной и перспективной члены жюри сочли работу «Повышение энергоэффективности сушилки кипящего слоя отделения 420 СОФ» Ивана Григорьева. На втором месте – проект «Подбор антислёживателя для улучшения качества хлористого калия» Екатерины Морунаш. Третье место разделили работы Дмитрия Кирьянова «Применение пылеулавливающего устройства типа циклон на комбайновых комплексах УРАЛ20Р» и Никиты Куприянова «Модернизация системы теплопароснабжения реагентного отделения СОФ».

Победители региональной научно-технической конференции в дальнейшем будут защищать свои проекты на корпоративном этапе конкурса, в котором примут участие молодые специалисты со всех предприятий «ЕвроХима».