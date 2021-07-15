Партия «Новые люди» обратится в прокуратуру из-за разрушения плотины на ерике Каширин в Волгоградской области

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Плотину на ерике Каширин в Среднеахтубинском районе Волгоградской области построили в рамках нацпроекта «Экология». По замыслу создателей, она должна была способствовать сохранению запасов воды в ериках и озерах Волго-Ахтубинской поймы. Фактически же паводковые воды разрушили плотину, смыв вниз по течению Волги почти 170 миллионов рублей.

Плотину торжественно сдали в эксплуатацию в декабре 2020 года. По замыслу строителей и проектировщиков, она должна была удерживать часть паводковых вод, улучшая тем самым обводнение страдающей от засухи Волго-Ахтубинской поймы. Однако спустя всего четыре месяца плотине потребовался ремонт — первый же паводок размыл плотину.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

О том, что плотина строится с нарушениями, предупреждали местные жители. По словам жителей Среднеахтубинского района, плотину уже смывало на стадии строительства, а причиной этого, по мнению селян, стало разрытие берегов и отсутствие берегоукрепительных работ. Вода в результате устремилась в обход плотины, размывая берег.

Виновных в размытии гидросооружения не нашли. Чиновники облкомприроды объяснили разрушение плотины очень просто - вода нашла другой путь. При этом плотина свою функцию исправно выполняет, угрозы населенным пунктам нет, а разрушения в рамках гарантийных работ починит подрядчик.

Представители подрядчика — АО «ГК «ЕКС» - утверждают, что строили плотину в строгом соответствии с проектными решениями, и основной конструктив плотины исправлен. Строители заверяли, что контракт предусматривает гарантийные обязательства, которые компания намеревалась выполнить сразу после окончания паводка. Однако большая вода давно ушла, а работы по восстановлению плотины так и не начаты. Но это не мешает комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области объявить закупку с начальной ценой контракта в 700 тысяч рублей на разработку паспорта безопасности уже разрушенной плотины

-Безусловно, важным является вопрос о том, как гидросооружение могли сдать в эксплуатацию без паспорта безопасности, - отмечает волгоградский адвокат, сторонник партии «Новые люди» Алексей Ушаков. – Но есть ещё другой вопрос — почему эти работы нельзя было сразу предусмотреть контрактом? Также любопытна возросшая стоимость плотины — контракт заключался на 161 миллион рублей, окончательная же стоимость работ оказалась на восемь миллионов рублей больше. Сейчас плотины по сути уже нет, на ее месте лишь части этого сооружения.

Партия «Новые люди» готовит обращение в органы прокуратуры с просьбой проверить расходование средств, выделенных на строительство, как этой плотины, так и других объектов, выполняемых в рамках нацпроекта «Экология». После работ по расчистке ериков и озер в Среднеахтубинском районе уже возбуждались уголовные дела.

Мы предлагаем изменить процедуры приемки таких работ и объектов в эксплуатацию. Поскольку деньги на реализацию подобных проектов выделяются из федерального бюджета, то и контроль за их использованием должен быть федеральным, с привлечением соответствующих специалистов. На первый взгляд, это может показаться излишним расточительством и бюрократией, но, в конечном счете, полагаю, это позволит добиться значительной экономии бюджетный средств, предотвращая их возможное нецелевое использование или хищение.