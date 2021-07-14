Липецкие аграрии приступили к уборке зерновых

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Первыми в поля вышли хлеборобы Грязинского, Добринского, Хлевенского и Усманского районов, сообщает региональное управление сельского хозяйства. В этом году в области предстоит убрать около 800 тысяч гектаров зерновых.

«Липецкие аграрии – наша гордость. Они грамотно сочетают многолетний опыт с передовыми разработками, применяют самые современные технологии в выращивании агрокультур и работают с большой любовью к своему делу. Ежегодно их труд приносит рекордные результаты, а государственная поддержка позволяет эффективно развивать отрасль», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Хлебоприёмные предприятия региона готовы принять урожай 2021 года. На данный момент область располагает 47 элеваторами и хлебоприёмными предприятиями мощностью единовременного хранения более 2,5 млн тонн. Кроме того, в хозяйствах области имеются зерновые мощности общей вместимостью 600 тысяч тонн.

Чтобы освободить ёмкости для приёма нового урожая на хлебопримных предприятиях региона завершили отгрузку зерновых и масличных культур. С целью недопущения заражённости вредителями хлебных запасов там проведена комплексная дезинсекция объектов – одновременное обеззараживание складов, элеваторов и отдельных силосов, сушильно-очистительных башен, оборудования поточных линий и зерносушилок, машин, территорий, складского инвентаря. Для уничтожения карантинных растений обработаны железнодорожные пути и прилегающие к складам территории. Проведена поверка лабораторного оборудования, оценка состояния средств измерений.

Большое внимание уделено мероприятиям по пожарной безопасности, соблюдению правил техники безопасности, условиям труда и производственной санитарии, организации работы по защите персонала в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Производство зерна в регионе полностью обеспечивает внутреннее потребление и создаёт значительный экспортный потенциал. «В прошлом году в Липецкой области был получен рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур – было собрано 4,3 миллиона тонн, - рассказал начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих. – В этом году, учитывая неблагоприятные погодные условия осени прошлого года и зимы текущего, аграриям региона пришлось пересеивать культуры на площади свыше 170 тысяч гектаров. Понимая всю важность задач, поставленных перед земледельцами, липецкие аграрии приложат максимум усилий, чтобы по итогам сезона получить достойный результат».