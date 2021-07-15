Олег Савченко стал кандидатом в Госдуму от Волгоградской области

Депутат облдумы подал документы в региональный избирком. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сегодня, 15 июля, действующий депутат Волгоградской областной думы, председатель Ассоциации производителей подшипников Олег Савченко подал документы в избирательную комиссию от партии «Единая Россия» для участия в выборах в Госдуму. Он выдвигается от Волжского одномандатного округа № 84 и первым среди единороссов вступил в предвыборную гонку.

- Я благодарен партии «Единая Россия», выдвинувшей меня в Государственную Думу, и жителям Заволжья, поддержавшим мою кандидатуру на праймериз, - заявил Олег Савченко - Уверен, в ГД VIII созыва нам удастся собрать команду единомышленников, которая сможет эффективно отстаивать интересы жителей Волгоградской области.

Отметим, что по итогам предварительного внутрипартийного голосования «Единой России», которое состоялось в мае, Олег Савченко набрал 27 139 голосов и обошел другого кандидата на своем округе - действующего депутата ГД Ирину Гусеву. Политологи уверены, что у Олега Савченко очень высокие шансы попасть в Госдуму.

В волгоградский избирком подали документы кандидаты от других политических партий. Конкурентами Савченко по 84-му округу официально станут выдвиженцы из «Справедливой России», КПРФ.

Напомним, что выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября.