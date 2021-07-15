Будет эко-парк: ещё один склон поймы Царицы благоустроят в Волгограде

На месте будущего парка стартовали работы. Фото: пресс-служба мэрии.

Новый эко-парк появится на правом склоне поймы Царицы в Ворошиловском районе Волгограда. Он свяжет сквер Пахмутовой, парк Царицынский и сквер у Гасителя. Благоустроить пустующий склон предложил инвестор, а его инициативу поддержала администрация. Уже в 2022 году волгоградцы смогут насладиться красивым видом на Волгу, ведь специально для горожан построят смотровую площадку.

С ВИДОМ НА ВОЛГУ

Эко-парк протянется от сквера Пахумтовой по пересечения с улицей Калинина. Это будет современная зона отдыха со своей изюминкой - смотровой площадкой с видом на Волгу.

- Инвестор планирует оборудовать пешеходные дорожки с покрытием из гранитной крошки, вдоль которых высадят деревья и кустарники. Для озеленения площадки агрономы подберут как лиственные, так и хвойные породы деревьев, устойчивые к переменчивому волгоградскому климату, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Для ухода за зелеными насаждениями проложат водопровод. По задумке в эко-парке будет много тени, что как никогда актуально в летнюю жару. А еще по дорожкам не получится ездить на электросамокатах. В парке будет максимально тихо и спокойно.

- Я сам родился в Волгограде. В рамках компании у нас родилась такая инициатива, чтобы озеленить город. Год назад это была просто задумка, а теперь благодаря руководству Ворошиловского района получилось приступить к работе, - рассказал руководитель группы компаний «Модеско» Денис Ларионов. – Тут будет тихая, тенистая территория. Мы сделаем дорожки, по которым не получится быстро ездить на электросамокатах. Будет много деревьев, разнотравье и хороший вид на Волгу. Проработаем освещение и водоснабжение.

Проект эко-парка. Фото: пресс-служба мэрии.

ПАРК ПОЯВИТСЯ ЧЕРЕЗ ГОД

Эко-парк откроют в первом полугодии 2022 года. Скорее всего, весной. А сейчас там кипят работы. Участок немаленький – более 4,5 тысяч квадратных метров

- Подрядная компания приступила к геопластике территории склона на правом склоне Царицы, на объекте ежедневно задействована крупногабаритная техника. На следующем этапе рабочие проведут монтаж подземных коммуникаций, - пояснили в мэрии.

- На протяжении последних трех лет мы ведем активную работу по благоустройству района. У нас появились замечательные места для отдыха. Уверен, этот эко-парк понравится горожанам, - резюмировал глава Ворошиловского района Роман Иванов.