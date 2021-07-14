В Волгограде 6-летний мальчик гулял по улице с 275 тысячами рублей в кармане

Ребенка вовремя увидел и отвез в отдел полиции лейтенант Александр Балычев. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Это чудо, что 6-летний мальчик из Волгограда, разгуливавший по улицам с пачкой денег в кармане, не стал жертвой преступников. А все благодаря бдительному лейтенанту полиции Александру Балычеву, которые вовремя заметил ребенка и не оставил в беде. Около 08:30 утра 14 июля страж порядка увидел одинокого мальчонку на остановке на улице Буханцева в Ворошиловском районе. Взрослых рядом не оказалось, а несовершеннолетний выглядел растерянным. Из его шорт торчали пятитысячные купюры – всего 275 тысяч рублей.

- На остановке я заметил мальчика. Подойдя к нему, стал задавать вопросы. Сначала он молчал, потом сказал, что его зовут Артем и что он идет из парка Сказка. Ребенок пояснил, что его родители дома, его отпустили гулять, - рассказал Александр Балычев.

Однако страж порядка проявил бдительность и отвез мальчика в отдел полиции. Сотрудники ПДН выяснили, где живет ребенок и поехали к нему домой.

- Как выяснилось, 6-летний мальчик проживает в Ворошиловском районе вместе с бабушкой, являющейся его опекуном, двумя старшими сестрами и братом, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. - Как пояснила бабушка мальчика, в то утро, пока она была на кухне, внук незаметно взял деньги – 275 тысяч рублей, которая семья копила на ремонт, и вышел из квартиры.

Что странно, но до визита полицейских бабушка не знала об отсутствии внука. Повезло, что на пути ребенка не встретился грабитель. В Главке отмечают: в сводках немало случаев, когда за несколько тысяч рублей человека могут покалечить или даже убить. Но ребенку повезло.

- Преступления в отношении ребенка совершено не было. Деньги в полном объеме возвращены его бабушке, - добавили в ведомстве.

Взрослых просят быть бдительнее, следить за детьми!