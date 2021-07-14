«То же самое в Щербаковке»: туристы-вандалы разрушили инфраструктуру озера Лотосовое

Вандалы сломали поручни на спуске к озеру. Фото: природный парк Волго-Ахтубинская пойма.

Накануне специалисты природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» провели мониторинг на водном объекте. И лестница к озеру¸ сделанная в прошлом году, пострадала от рук вандалов.

Лотос орехоносный еще не цветет, бутоны только начали появляться над водой, листьев еще мало. Но инфраструктура парка едва ли будет готова к традиционному наплыву туристов. В прошлом году сотрудники парка установили поручни и обустроили спуск к озеру в виде ступеней из натурального дерева. Во время мониторинга специалисты обнаружили, что поручни к озеру Лотосовое сломаны, а от ступеней осталось только несколько пней. Сотрудники парка выложили в социальных сетях фотографии прошлого года и этого.

- «Слезы наворачиваются на глаза, когда видишь, во что превратилось состояние ступеней и поручней» – пишут сотрудники парка в официальном профиле в Instagram.

Волгоградцы в комментариях написали, что та же ситуация происходит в парке «Щербаковский». Некоторые предположили, что деревянные ступени разобрали на костры для шашлыков и предложили установить в Волго-Ахтубинской пойме видеонаблюдение. Другие предложили брать деньги с посетителей парка, это повысит их ответственность и уменьшит количество мусора в зеленой зоне.

Некоторые пользователи предположили, что поручни и ступени размыло после сильных дождей в Волгоградской области или даже после схода снега, плюс сама конструкция не износостойкая, особенно при таком потоке туристов, – пишут волгоградцы.

Напомним, Лотосовое – единственное озеро на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». Водный объект привлекает тысячи туристов в период его обильного цветения. Оно начинается с середины июля и продолжается до конца августа. Этой осенью озеро Лотосовое вошло в десятку самых красивых озер России в опросе сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Но, несмотря на уникальность этого места, туристы не могут сохранить инфраструктуру, которую создавали для их же удобства.