Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 14 июля: новый рекорд смертности – 12 жертв COVID-19

Актуальная информация о коронавирусе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области стремительно ухудшается. Статистика смертности бьет новые рекорды – 12 летальных случаев за 14 июля. Всего за пандемийный год COVID-19 стал причиной гибели 1 623 волгоградцев. Об этом «КП-Волгоград» сообщает со ссылкой стопкоронавирус.рф. Растет и число заболевших. Сегодня в 85 регионах России положительные тесты на ковид получили 23 827 человек, из них 272 – жители Волгоградской области. Таким образом за сутки прирост составил 1,9%. За два последних месяца заболеваемость выросла в три раза. Цифры тревожные. Волгоградцев просят неукоснительно соблюдать антиковидные правила, чтобы сдержать распространение вируса среди населения. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 14 июля 2021 года.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Отметим, что у 10% коронавирус протекает без симптомов, однако люди, особенно с хроническими болезнями (сердечно-сосудистой, эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и других), могут быть крайне серьезные осложнения вплоть до летального исхода. Если раньше вирусом заражались чаще люди пенсионного возраста, то теперь статистика «помолодела». Все чаще в нее попадают молодые люди.

Фото: стопкоронавирус.рф.

По нарастающей за период пандемии ковидом заразились 66 017волгоградвев, а в России выявлено 5 857 002 случаев. Сейчас в регионе активно идет иммунизация населения. Получить вакцину можно в любом прививочном пункте бесплатно. С собой нужно иметь только документы, чтобы потом получить сертификат о вакцинации. В Волгоградской области больше полумиллиона человек уже обезопасили себя от опасного заболевания.