Не дадут попробовать: в Волгограде открыли 60 точек для торговли арбузами и дынями

Бахчевых развалов в Волгограде будет много, но из-за пандемии пробовать сезонные лакомства запретили. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгограде стартовал сезон арбузов и дынь. Встретить бахчевые развалы можно в каждом районе города-героя. Несмотря на пандемию, в этом году их стало больше: власти увеличили количество точек в Тракторозаводском и Кировском. Теперь купить свежие и, главное, безопасные лакомства можно в 60 местах. Правда, попросить товар на пробу не получится – правилами строго запретили надрезать арбузы и дыни.

- Из соображений санитарно-эпидемиологической безопасности плоды должны лежать только на специальных приспособлениях, также арбузы и дыни нельзя надрезать (даже если об этом просит покупатель), иначе внутрь плода может попасть патогенная микрофлора, - прокомментировали «КП-Волгоград» в мэрии.

Каждый покупатель сможет лично убедиться в безопасности сезонных лакомств. Продавцы обязаны иметь под рукой разрешительные документы и быть готовыми показать их волгоградцам. У каждой торговой точки должна быть вывеска с информацией о производителе.

- Приобрести арбузы и дыни, отвечающие всем требованиям безопасности, волгоградцы также могут на рынках и сельскохозяйственных ярмарках, - добавили в администрации. - Торговые места на них в первую очередь предназначаются для местных производителей.

Волгоградцев предупреждают: лучше покупать арбузы и дыни в официально разрешенных точках. К ним не относятся остановки общественного транспорта, арки, зеленые зоны, обочины дорог, перекрестки.

ПОЛНЫЙ СПИСОК АДРЕСОВ, ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ АРБУЗЫ И ДЫНИ В ВОЛГОГРАДЕ

Тракторозаводский район

1. ул. им. Костюченко, 7

2. ул. Тракторостроителей, 3

3. ул. им. Менжинского, 23

4. ул. Кропоткина, 13

5. ул. им. академика Бардина, 17

6. ул. 95-ой Гвардейской, напротив жилого дома № 9

7. ул. им. Николая Отрады, 10

8. ул. им. Менжинского, 10

9.-10. ул. им. академика Богомольца, за территорией ООО «Союз-ЛТД» (две точки)

11. ул. Гороховцев, 2

12. ул. им. Жолудева, 20

13. пер. им. Ногина

14. ул. им. Дзержинского, 37

15. ул. им. Александрова, 159

16. ул. им. Шурухина, 20

Краснооктябрьский район

17. ул. им. Менделеева (рядом со строением №100)

18. ул. Библиотечная, 16

19. ул. Богунская, 30

20. ул. им. маршала Еременко, 122

21. ул. им. маршала Еременко, 68

22. ул. им. Германа Титова, (вблизи ТК «Титовский»)

23. ул. 39-й Гвардейской (напротив жилого дома № 29)

Дзержинский район

24. ул. им. Полины Осипенко (на пересечении с ул. Жирновской) (территория вблизи с/х ярмарки)

25. ул. им. И.В. Морозова (напротив дома №9)

26. ул. им. К.Либкнехта,13

27. ул. им. Полины Осипенко (пересечение с ул. Ангарской, 92)

28. ул. им. Полины Осипенко, 42

Центральный район

29. ул. им. Ткачева, 5

30. ул. им. Ткачева (между домами №9 и №11)

31. ул. Новороссийская, 77

32. ул. им. Пархоменко, 51

33. ул. Двинская, напротив дома №20

34. ул. Новороссийская, 28

Вороиловский район

35. ул. им. милиционера Буханцева, 52

36. ул. Кузнецкая, 26

37. ул. им. Циолковского, 12

38. ул. Кузнецкая, 69

Советский район

39. ул. Авиаторская (возле дома №5)

40. ул. им. Ивановского, 4

41. пересечение ул. Туркменская и ул. им. Тулака

42 ул. Туркменская, напротив д. №19

43. ул. Славская, напротив д. №10

44. п. Горьковский ул. Волгоградская, напротив д. №178

45. ул. им. Малиновского, напротив д. №4

Кировский район

46.-48. пересечение переулка Краснодонского и ул. Тополевой (три точки)

49. ул. Колосовая, у здания №4

50. ул. им генерала Шумилова напротив жилого дома №31

51. ул. им. Кирова, напротив жилого дома №92

52. ул. 64-й Армии, напротив жилого дома № 127А

53. ул. 64-й Армии, вблизи жилого дома № 87

54. пересечение ул. им. Саши Чекалина и ул. им. Шаблиевской

55. ул. 64-й Армии, напротив жилого дома №79

56. ул. им. 64-й Армии, у дома № 36

Красноармейский район

57. ул. 2-я Штурманская, 13

58. ул. Пятиморская, 18 (у магазина)

59. пр-кт им. Столетова, 50

60. пр-кт им. Героев Сталинграда, 49г