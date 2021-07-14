Не дадут попробовать: в Волгограде открыли 60 точек для торговли арбузами и дынями

Бахчевых развалов в Волгограде будет много, но из-за пандемии пробовать сезонные лакомства запретили.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Волгограде стартовал сезон арбузов и дынь. Встретить бахчевые развалы можно в каждом районе города-героя. Несмотря на пандемию, в этом году их стало больше: власти увеличили количество точек в Тракторозаводском и Кировском. Теперь купить свежие и, главное, безопасные лакомства можно в 60 местах. Правда, попросить товар на пробу не получится – правилами строго запретили надрезать арбузы и дыни.
- Из соображений санитарно-эпидемиологической безопасности плоды должны лежать только на специальных приспособлениях, также арбузы и дыни нельзя надрезать (даже если об этом просит покупатель), иначе внутрь плода может попасть патогенная микрофлора, - прокомментировали «КП-Волгоград» в мэрии.
Каждый покупатель сможет лично убедиться в безопасности сезонных лакомств. Продавцы обязаны иметь под рукой разрешительные документы и быть готовыми показать их волгоградцам. У каждой торговой точки должна быть вывеска с информацией о производителе.
- Приобрести арбузы и дыни, отвечающие всем требованиям безопасности, волгоградцы также могут на рынках и сельскохозяйственных ярмарках, - добавили в администрации. - Торговые места на них в первую очередь предназначаются для местных производителей.
Волгоградцев предупреждают: лучше покупать арбузы и дыни в официально разрешенных точках. К ним не относятся остановки общественного транспорта, арки, зеленые зоны, обочины дорог, перекрестки.
ПОЛНЫЙ СПИСОК АДРЕСОВ, ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ АРБУЗЫ И ДЫНИ В ВОЛГОГРАДЕ
Тракторозаводский район
1. ул. им. Костюченко, 7
2. ул. Тракторостроителей, 3
3. ул. им. Менжинского, 23
4. ул. Кропоткина, 13
5. ул. им. академика Бардина, 17
6. ул. 95-ой Гвардейской, напротив жилого дома № 9
7. ул. им. Николая Отрады, 10
8. ул. им. Менжинского, 10
9.-10. ул. им. академика Богомольца, за территорией ООО «Союз-ЛТД» (две точки)
11. ул. Гороховцев, 2
12. ул. им. Жолудева, 20
13. пер. им. Ногина
14. ул. им. Дзержинского, 37
15. ул. им. Александрова, 159
16. ул. им. Шурухина, 20
Краснооктябрьский район
17. ул. им. Менделеева (рядом со строением №100)
18. ул. Библиотечная, 16
19. ул. Богунская, 30
20. ул. им. маршала Еременко, 122
21. ул. им. маршала Еременко, 68
22. ул. им. Германа Титова, (вблизи ТК «Титовский»)
23. ул. 39-й Гвардейской (напротив жилого дома № 29)
Дзержинский район
24. ул. им. Полины Осипенко (на пересечении с ул. Жирновской) (территория вблизи с/х ярмарки)
25. ул. им. И.В. Морозова (напротив дома №9)
26. ул. им. К.Либкнехта,13
27. ул. им. Полины Осипенко (пересечение с ул. Ангарской, 92)
28. ул. им. Полины Осипенко, 42
Центральный район
29. ул. им. Ткачева, 5
30. ул. им. Ткачева (между домами №9 и №11)
31. ул. Новороссийская, 77
32. ул. им. Пархоменко, 51
33. ул. Двинская, напротив дома №20
34. ул. Новороссийская, 28
Вороиловский район
35. ул. им. милиционера Буханцева, 52
36. ул. Кузнецкая, 26
37. ул. им. Циолковского, 12
38. ул. Кузнецкая, 69
Советский район
39. ул. Авиаторская (возле дома №5)
40. ул. им. Ивановского, 4
41. пересечение ул. Туркменская и ул. им. Тулака
42 ул. Туркменская, напротив д. №19
43. ул. Славская, напротив д. №10
44. п. Горьковский ул. Волгоградская, напротив д. №178
45. ул. им. Малиновского, напротив д. №4
Кировский район
46.-48. пересечение переулка Краснодонского и ул. Тополевой (три точки)
49. ул. Колосовая, у здания №4
50. ул. им генерала Шумилова напротив жилого дома №31
51. ул. им. Кирова, напротив жилого дома №92
52. ул. 64-й Армии, напротив жилого дома № 127А
53. ул. 64-й Армии, вблизи жилого дома № 87
54. пересечение ул. им. Саши Чекалина и ул. им. Шаблиевской
55. ул. 64-й Армии, напротив жилого дома №79
56. ул. им. 64-й Армии, у дома № 36
Красноармейский район
57. ул. 2-я Штурманская, 13
58. ул. Пятиморская, 18 (у магазина)
59. пр-кт им. Столетова, 50
60. пр-кт им. Героев Сталинграда, 49г