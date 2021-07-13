Дорога в обход Волжского избавит город от транзита

На улицах Волжского идет ремонт дорог. Фото: администрация Волжского

Строительство объездной дороги для города - это необходимость. Обход Волгограда уже вскоре избавит областной центр от транзитного транспорта. В ближайшие годы в Волгоградской области планируют начать строительство еще одной объездной дороги - обхода Волжского. Сейчас на дорогах второго по города региона каждый третий автомобиль большегруз, трассы перегружены, транзитный поток идет и днем, и ночью. Новая автомагистраль поможет не только разгрузить улицы Волжского, но и даст импульс для дальнейшего развития крупного промышленного центра Юга России.

В Волжском расположены десятки металлургических, машиностроительных, химических предприятий. Каждый день они отгружают тысячи тонн продукции, причем немалая часть отправляется заказчикам автотранспортом. Строительство обхода Волжского позволит упростить логистику и откроет дополнительные перспективы для промышленности.

В начале июля губернатор Андрей Бочаров обсудил строительство объездной дороги вокруг Волжского с помощником президента Игорем Левитиным. В этом вопросе Волгоградская область получила поддержку федерального центра. Уже идут предпроектные изыскания.

- Мы уже в следующем году должны выйти на проектирование, на обустройство территории, на выкуп земли, - подчеркнул Игорь Левитин.

По словам заместителя главы Волжского Виталия Кокшилова, варианты, где пройдет новая объездная дорога, уже есть. В регионе хотят построить водообводной канал. Если новая трасса со стороны Волжского пойдет до этого канала, то ей смогут пользоваться не только транзитные автомобили, но и жители города. Кроме того, обход Волжского станет частью масштабного проекта по созданию международного транспортного коридора «Север - Юг».

Олег Савченко. Фото: Ирина Симонова

- Нам жизненно необходима инфраструктура, и сегодня это не просто обсуждается – уже заложены проекты, будут выделены средства. Статус помощника президента подтверждает это. И я уверен, что в ближайшее время мы поймем, что нам повезло жить в комфортном городе Волгограде, городе Волжском, потому что вокруг нас формируется экономика, вокруг нас будут строиться новые предприятия, новые заводы,- считает председатель парламентской комиссии по вопросам реализации национальных и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олег Савченко.

Когда новая объездная дорога станет реальностью, тяжелые грузовики больше не будут разбивать дороги в центре Волжского и травить его жителей выхлопными газами. Правда, ждать этого придется несколько лет. Начать строительство обхода планируется к 2025 году. К этому времени транспортный поток уже пойдет по новой магистрали в обход Волгограда, должны построить и третий пусковой комплекс мостового перехода через Волгу.