Распоряжения нет: в мэрии Волгограда не уверены, что Чуйкова будет пешеходной улицей каждые выходные

В понедельник проезд открыли, а блоки не убрали. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В прошедшие выходные волгоградские водители наткнулись на водоналивные блоки и «кирпич» на Чуйкова. Мэрия Волгограда решила на весь уик-энд сделать часть улицы пешеходной: в том месте, где особенно интенсивный трафик пешеходов. Обещали ограничить проезд от улицы Ленина до 81-й школы, на деле зона перекрытия оказалась еще короче – от Володарского до Музтеатра. Но и этого хватило, чтобы сотрудники ГИБДД немного вздохнули: никто не попадет под колеса. Кстати, идея этого эксперимента изначально и исходила от гаишников.

- В выходные дни раньше здесь творилась настоящая вакханалия: вся улица была заставлена припаркованным транспортом, остальным машинам и протиснуться было сложно. Плюс большой поток людей, безопасность которых в таких условиях обеспечить было сложно. ГИБДД вышла с предложением в дни, когда на набережной такой интенсивный трафик, организовывать на улице Чуйкова пешеходные зоны, - объяснили «КП-Волгоград» в администрации города.

Эксперимент властям и гаишникам понравился, пешеходам тоже. Они смогли рассекать на самокатах, велосипедах и роликах прямо по проезжей части, оставляя тротуары для тех, кто пришел на своих двоих. В мэрии Волгограда пока не готовы сказать, станет ли улица Чуйкова пешеходной каждые выходные, или эксперимент будут повторять только в праздничные дни.

- Пока никаких распоряжений главы города по этому поводу нет, - прокомментировали в мэрии.

При этом водоналивные блоки с проезжей части чиновники убирать не спешат.

Кстати, идея это далеко не новая. В том же Краснодаре уже много лет улица Красная в выходные превращается в местный Арбат. вообще такая практика существует во многих крупных городах.

Пешеходы в выходные ходили здесь вдоль и поперк. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Где же парковаться водителям, если до конца лета улица Чуйкова будет в распоряжении пешеходов? В мэрии напомнили, что бесплатные официальные парковки есть у музея «Россия. Моя история», на нижней террасе Центральной набережной, на площади Павших Борцов. К тому же разрешена парковка по одной стороне улицы Советской (обратите внимание на четные и нечетные дни). Также проезд открыт вниз по улице Ленина к памятнику Хользунову, где тоже есть парковочные места.