Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 12 июля: число смертей за сутки вновь выросло

Актуальная информация о коронавирусе за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

12 июля в России у 25 140 человек нашли COVID-19. В Волгоградской области, которая занимает 25-е место по стране, число инфицированных тоже растет – 263 случая за сутки, что на 1,5% больше, чем накануне (11 июля было 259 случаев). В целом в регионах наблюдается всплеск заболеваемости и смертности. Лишь у 11% от общего количества подхвативших коронавирус пациентов нет никаких симптомов. Но у основной массы наблюдается недомогание. Специалисты отмечают, что болезнь в ряде случаев протекает очень тяжело. В Волгограде и области все больше людей попадают в палаты интенсивной терапии или реанимации. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 12 июля 2021 года.

Во всех муниципальных районах региона и в Волгограде разворачивают дополнительные прививочные пункты. Под обязательную вакцинацию попадают чиновники и работники сферы услуг, а вот остальные могут сделать прививку по желанию и бесплатно. Волгоградцев просят соблюдать антиковидные меры – носить маски, соблюдать соцдистанцию. Это поможет снизить статистику заболеваемости и смертности.

- За сутки зафиксировано 710 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 143 712 человек, - приводит данные портал стопкоронавирус.рф.

В Волгоградской области за сутки смертность выросла на 28%: 11 июля было 7 летальных случаев, а 12 июля – 9. Напомним, что за год ковид подхватили 65 478 жителей региона, из них 1 601 пациент скончался.