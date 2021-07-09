«ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует программу развития кадрового резерва

Фото: Ирина СИМОНОВА

Программа развития кадрового резерва – это комплекс мероприятий, проводимый компанией «ЕвроХим» для повышения уровня профессионализма и компетентности персонала, поощрения инициативных, трудолюбивых работников, стремящихся к развитию профессиональных и личностных качеств.

Участники на протяжении всего времени действия программы выполняли задания, разработанные экспертами применительно к сфере компетенций конкретно взятых сотрудников, повышали уровень знаний иностранных языков, осваивали новые методики ведения бизнеса.

Развивающие программы – одна из особенностей корпоративной политики предприятий российского бизнесмена Андрея Мельниченко. Только на Гремячинском комбинате за последний год прошли несколько тренингов компетенций, обучающих семинаров, интеллектуальных и профессиональных онлайн-марафонов.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Сотрудники предприятия без отрыва от производственного процесса тренируются в налаживании эффективного общения, осваивают принципы командной коммуникации, приобрели навыков целеполагания, долгосрочного и оперативного планирования, расстановки приоритетов, принятия решений, постановки целей и задач в управлении, развивали способности к анализу и прогнозу ситуации.

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» входит в число крупнейших инвесторов в агрохимическую промышленность России и следует мировым стандартам ведения бизнеса. Поэтому, чтобы соответствовать заданному уровню, компания уделяет большое внимание постоянному обучению своих сотрудников и освоению новых технологий бизнеса.