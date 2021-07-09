Олег Савченко: «Модельные библиотеки помогут волгоградцам вернуть моду на бумажные книги»

Фото: Ирина СИМОНОВА

В сентябре в городе Волжский Волгоградской области откроется для читателей современная модельная библиотека с коворкинг-зонами, детской комнатой и очками виртуальной реальности. Проект создавался в рамках нацпроекта «Культура», средства на него и еще двух современных библиотечных пространств в Палласовском и Октябрьском районах выделили в качестве гранта. Учреждения нового формата призваны отвечать запросам посетителей разных возрастов и потребностей.

Библиотека № 16 в Волжском – старейшая в городе, в июле ей исполняется 70 лет. Ее открыли, правда в другом здании, когда на великую стройку приехали первые специалисты. Спустя десятилетия она станет первой в городе самой современной модельной библиотекой. Модернизацию учреждения на проспекте имени Ленина, 71 начали в феврале. Работы практически подошли к завершению. Проинспектировали модельную библиотеку перед открытием председатель комиссии облДумы по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олег Савченко и глава Волжского Игорь Воронин. Они осмотрели отремонтированные помещения, где разместятся детская и игровая зоны, зал для конференций, семинаров и тренингов, интернет-лаборатория, компьютеризированные рабочие места.

В здании провели не только масштабный ремонт, и устроили настоящую техническую революцию. Теперь это не просто «дом для книг», а целое библиотечное пространство, многофункциональное и мобильное. Основная изюминка – трансформируемая мебель, различные зоны создаются с использованием полиэкранов. Функционал такой библиотеки может меняться под запросы читателей.

Фото: Ирина СИМОНОВА

– Это не просто приставка «модельная библиотека» – модель того, какой библиотека должна быть сегодня, что в ней должно быть, как могут жители участвовать в жизни города через библиотеку, – рассказала заведующая учреждения Галина Романова.

По ее словам, у читателей здесь будет возможность слушать лекции, общаться группами, воплощать разные идеи. Узнать старую библиотеку можно разве что по панно, которое памятно многим поколениям читателей. При проведении ремонта было принято решение его не просто сохранить, а привести в порядок. А полностью открыть его для глаз читателей позволит новая расстановка книжных стеллажей и мебели.

То, что удалось сохранить панно «Источник знаний» положительно оценил Евгений Савченко. Также он отметил важность нового формата библиотеки и технические возможности.

Фото: Ирина СИМОНОВА

– Получилось особое пространство для взаимодействия с читателем. Особый мир. Из обычного пыльного книгохранилища библиотека трансформировалась в функциональный арт-объект с функциями мультимедийной зоны для обучения, работы, общения и возможности побыть наедине с шедеврами литературы. Самое главное, что старые добрые бумажные книги обретают новую жизнь, новых молодых читателей. Виртуальная реальность сочетается с базовыми ценностями предыдущих поколений. Такой технический потенциал заложен на 10 лет. Считаю, это та точка притяжения, которая сможет молодежь отвлечь от гаджетов и вернуть моду на бумажную книгу, – прокомментировал Олег Савченко.

В свою очередь мэр Волжского Игорь Воронин уверен, что те площадки, которые сейчас видоизменяются, примут этот формат мобильной библиотеки.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Практически все время, пока в здании шел ремонт, работа с читателями не останавливалась и проводились мероприятия. К примеру, в День любви, семьи и верности здесь чествовали молодые пары, которые собираются создать семью. Например, Юлия и Даниил учатся в энергетическом вузе, который находится по соседству. Через год, по его окончанию, они планируют пожениться.

Игорь Воронин и Олег Савченко пообщались также с 7-летним читателем библиотеки Артемом Любимцевым. Он постоянный посетитель и в этот раз вместе с мамой пришел за новыми книгами.

Кстати, возраст самого юного читателя библиотеки №16 - три года. Но есть и те, кто приходит сюда не одно десятилетние. Надежда Цыплина – с самым солидным стажем. В эту библиотеку она записалась еще в 1964 году, когда приехала в Волжский работать озеленителем.

– Рада, не знаю как. Чудо свершается! Идешь мимо – хочется здесь быть, сидеть читать, – поделилась Надежда Цыплина.

Открытие модельной библиотеки намечено на сентябрь. Но на этом решили не останавливаться. В планах – благоустроить зону за пределами библиотеки, где можно будет также посидеть с книжкой и пообщаться с друзьями и единомышленниками.

– Благодаря проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура» и активности сотрудников муниципальная библиотека переживает удивительные метаморфозы. По сути, она трансформировалась в культурно – просветительский досуговый центр, – подытожил Евгений Савченко.

Ирина Шабанова