Три дня умирали от голода и жары: волгоградец спас щенков из-под бетонных плит

Неравнодушные люди бросились вызволять щенков из плена. Фото: Ольга Завдовьева.

Пять новорожденных щенков застряли под бетонными плитами крыльца подъезда многоэтажного дома №54 по улице Республиканской в Городище Волгоградской области. Как оказалось, бездомная собака недавно произвела потомство в укромном от людей месте, а вскоре ее поймали отловщики и увезли в питомник. Кутята остались без еды и помощи.

«Тут все забито, не достать! Щенкам неделя, третий день они разрываются, плачут. Отловщики забрали их маму!» - опубликовала крик о помощи зоозащитница Ольга Завдовьева. Так началась история спасения.

«Я ПРОСТО ПОМОГ»

- У меня на попечении 45 животных. Я помогаю и уличным, стерилизую. Эту собачку не успела, не хватило денег. Она ощенилась под крыльцом. А недавно пропала. Я подумала, ушла на поиски еды. Но потом выяснила, что на соседних улицах пропали постоянные обитатели. Это дело рук отловщиков, - рассказала «КП-Волгоград» Ольга. – Под крыльцом много собак прячется, вырыли яму под ступенями и тротуаром. Человеку туда не залезть, там сетка мешает. У меня сердце разрывалось, когда слышала щенят и ничем не могла им помочь.

Чтобы достать умирающих от голода и жары крох, нужна была мужская сила. К спасению животных подключалась известная зоозащитница Ольга Маринина и ее сын Станислав. Пробить лаз было непросто, но у волгоградца получилось.

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- Я просто помог. Не вижу в этом никакого подвига, - признается Станислав. - Моя мама много лет занимается помощью животным. Я тоже не могу пройти мимо. Для нас это обычное дело. Призываю волгоградцев не оставаться равнодушными к братьям нашим меньшим. Будьте добрее. Даже маленькая помощь – это хорошее дело.

Но это далеко не конец истории, а только начало. Ольга Завдовьева забрала щенков себе, сейчас ухаживает за ними.

Смотреть видеосюжет Волгоградец спас щенков из-под бетонных плит

- Теперь нам нужно найти кормящую собаку. Мать этих щенков не отдадут. Нужно понять, все ли здоровы, вылечить. И, конечно, когда подрастут – найти дом, - резюмирует Ольга.

Если кто-то хочет принять участие в судьбе спасенных щенков, обращайтесь к Ольге Завдовьевой (+7-905-393-12-78).