«Ростелеком» стал лидером ESG-ренкинга по версии Национального рейтингового агентства

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, сообщает, что компания стала лидером ESG-ренкинга(1) в нефинансовом секторе по версии Национального рейтингового агентства (НРА).

Национальное рейтинговое агентство впервые опубликовало ESG-ренкинг нефинансовых организаций России. В него вошли 105 эмитентов индустриального и потребительского секторов экономики, чьи ценные бумаги торгуются в первом и втором котировальных списках Московской биржи. Лидером по всему комплексу ESG-показателей с оценкой 31,94 балла стал «Ростелеком».

Все компании разделили на пять групп в зависимости от уровня внедрения принципов устойчивого развития в их деятельность. «Ростелеком» был определен в группу с «продвинутым» уровнем. У всех участников этой группы есть долгосрочные стратегии устойчивого развития, планы ее реализации, соответствующие KPI и формы отчетности.

Согласно отчету НРА, участники ренкинга, характеризующиеся развитым и продвинутым уровнем интеграции ESG-повестки в свою деятельность, демонстрируют очень высокий уровень раскрытия и качества нефинансовой информации. Данные компании раскрывают нефинансовые метрики в гораздо большем объеме, чем предусматривает национальный проект соответствующего закона и рекомендации по раскрытию отчетности.

«Очень приятно, что наши усилия в области устойчивого развития получили столь высокую оценку. В этом году мы сделали большой шаг вперед, впервые включив цели ESG в стратегию компании. Мы намерены в дальнейшем улучшать и развивать нашу ESG-повестку, как при раскрытии информации, так и непосредственно в реализации социальных и экологических программ и инициатив», — сказала старший вице-президент «Ростелекома» Анна Шумейко.

«Ростелеком» уделяет особое внимание теме ESG в процессе своей деятельности и стремится обеспечивать высокий уровень раскрытия информации. Об инициативах и политиках компании в этой сфере можно узнать в разделе «Информация ESG» по ссылке: https://www.company.rt.ru/ir/results_and_presentations/esg_information/.

Дополнительная информация доступна по ссылке: https://www.company.rt.ru/ir/news_calendar/.

(1) ESG (Environmental, Social, Governance) — экологические, социальные факторы и практики в области корпоративного управления.