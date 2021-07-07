FONDITAL инвестирует 741 млн рублей в расширение производства в Липецкой области

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Руководство итальянской компании Fondital, которая с 2018 года выпускает котлы и радиаторы в ОЭЗ «Липецк», инвестирует 741 млн рублей в расширение производства. На площадке международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» подписано трехстороннее соглашение между администрацией Липецкой области, управляющей компанией ОЭЗ ППТ «Липецк» и компанией FONDITAL на развитие производства и строительство нового литейного цеха. В ближайшее время на предприятии будут отливать под давлением секции из алюминия.

Это второй и третий этапы реализации проекта. На первом этапе (2016-2018 г.) после выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ налажено производство алюминиевых и биметаллических радиаторов и котельного оборудования. После реализации второго и третьего этапов строительства на заводе будет запущено литейное производство с одной плавильной печью и двумя прессами для штамповки алюминиевых и биметаллических радиаторов. На сегодняшний день данное производство налажено в Италии.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал, что темпы развития ОЭЗ «Липецк», значительный пакет налоговых и таможенных льгот, готовая дорожная и инженерная инфраструктура, отлаженная система дружественного администрирования с каждым годом привлекают все большее число российских и иностранных инвесторов. «Здесь реализуются наиболее современные технологии, отвечающие самым строгим экологическим требованиям», – подчеркивает Игорь Артамонов.

Проектная мощность ООО «Фондиталь» составляет 5 млн секций радиаторов и 30 тысяч настенных котлов в год. Строительство литейного цеха позволит наиболее прочно локализовать российское производство. На предприятии на сегодняшний день трудоустроены 60 человек. Будет создано еще не менее 60 рабочих мест.